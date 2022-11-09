Курземский районный суд приговорил руководство Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība Piejūra к условному тюремному заключению и принудительным работам, кроме того, обвиняемые должны будут выплатить государству в общей сложности 4,83 млн евро, сообщил суд.
Руководство управляющего отходами предприятия Piejūra получило условный срок и штраф
Член правления компании Эрик Запорожец, бывший управляющий полигоном Ингвар Лерхс и нынешний управляющий полигоном Инар Залюмс обвиняются в том, что предприятие Piejūra с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года уклонялось от уплаты налога на природные ресурсы и нарушало правила обращения с отходами.
Курземский районный суд признал всех троих обвиняемых виновными. Запорожец был приговорен к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев с запретом занимать руководящие должности в отрасли на три года, Лерхс приговорен к 150 часам общественных работ и получил запрет занимать соответствующие должности на ближайшие два года, а Залюмс приговорен к условному лишению свободы на полгода и также получил запрет занимать руководящие должности в течение последующих двух лет.
Кроме того, приговором предусмотрено взыскать солидарно с Запорожца и Лерхса в пользу государства компенсацию имущественного ущерба в размере 4 507 499,77 евро, с компании Piejūra и Запорожца - еще 230 937,50 евро, а с Piejūra, Запорожца и Залюмса - еще 90 664 евро.
Собственники Piejūra - самоуправления Талсинского и Тукумского края и Юрмалы - воздержатся от комментариев до получения полного решения суда, которое станет доступно 30 ноября.
Как сообщалось, в марте 2020 года Государственная пожарно-спасательная служба целые сутки тушила горящие отходы на территории пункта перевалки и сортировки мусора Piejūra на улице Диенвиду, 1, в Тукумсе. В ангаре на площади 15 квадратных метров горели отходы, а на площадке в 2000 квадратных метров - прессованные отходы.
В августе 2020 года Государственная служба окружающей среды сообщила, что с помощью записей камер онлайн-видеонаблюдения удалось убедиться, что пострадавший от пожара полигон Piejūra сдал на утилизацию больше отходов, чем заявил.
Расследование Государственной полиции в 2020 году показало, что в период с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года, нарушив правила обращения с отходами, компания Piejūra нанесла значительный ущерб природе и экономическим интересам Латвии на сумму 4 056 788 евро и уклонилась от уплаты налога на природные ресурсы в размере 971 822 евро.
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