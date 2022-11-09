Руководство управляющего отходами предприятия Piejūra получило условный срок и штраф

Член правления компании Эрик Запорожец, бывший управляющий полигоном Ингвар Лерхс и нынешний управляющий полигоном Инар Залюмс обвиняются в том, что предприятие Piejūra с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года уклонялось от уплаты налога на природные ресурсы и нарушало правила обращения с отходами.

Курземский районный суд признал всех троих обвиняемых виновными. Запорожец был приговорен к условному лишению свободы сроком на один год и пять месяцев с запретом занимать руководящие должности в отрасли на три года, Лерхс приговорен к 150 часам общественных работ и получил запрет занимать соответствующие должности на ближайшие два года, а Залюмс приговорен к условному лишению свободы на полгода и также получил запрет занимать руководящие должности в течение последующих двух лет.

Кроме того, приговором предусмотрено взыскать солидарно с Запорожца и Лерхса в пользу государства компенсацию имущественного ущерба в размере 4 507 499,77 евро, с компании Piejūra и Запорожца - еще 230 937,50 евро, а с Piejūra, Запорожца и Залюмса - еще 90 664 евро.