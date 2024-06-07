Собирают пожертвования, чтобы доставить тело убитого футболиста в Латвию

Элина Эйхмане на своей странице в Facebook поделилась сообщением с просьбой сделать пожертвование матери футболиста Наталье Скопенко.

"К сожалению, у нас случилось большое горе, мы потеряли нашего любимого друга. Как же жесток этот мир, когда другой "человек" имеет право забрать чужую жизнь. По этому мы просим Вас помочь финансово его матери чтобы можно было его транспортировать в Латвию и проводить Жана достойно", - написала девушка.

Ранее сообщалось, что голландское СМИ AD.nl сообщило, что 24-летнего Скопенко убил 33-летний мужчина. Он нанес ему ножевые ранения. До инцидента они вместе употребляли алкогольные напитки.

Ссылаясь на заявление полиции, СМИ сообщают, что между двумя мужчинами из Латвии разгорелся спор.

Пострадавший получил ножевое ранение в шею и после нападения обратился за помощью в ближайший супермаркет, а нападавший скрылся с места преступления.

Позже приехали медики и доставили раненого Скопенко в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Нидерландов продолжают расследование и ищут очевидцев происшествия.

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