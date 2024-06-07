На предварительном голосовании на выборах в Европарламент проголосовали уже 8,37%

Заявление можно написать, воспользовавшись анкетой CVK, или в свободной форме. Письменное заявление о голосовании на дому на ближайший избирательный участок может принести родственник, сосед или другое доверенное лицо. Заявление также можно отправить по электронной почте в местную избирательную комиссию, однако оно должно быть подписано электронной подписью.

В день выборов в Латвии будут работать 945 избирательных участков, а за рубежом - еще 50.

Имеющие право голоса граждане могут выбрать для голосования любой избирательный участок в Латвии или за рубежом. Право участвовать в выборах в Европарламент имеют граждане Латвии, а также граждане других стран-участниц Европейского союза, достигшие в день выборов 18-летнего возраста.

В выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 партий и их объединений: "Согласие", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", Центристская партия, "Объединение Младолатыши", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Сила народной власти", "Движение "За!"", "Суверенная власть", "Народ. Земля. Государство", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство" и "За стабильность!".

В целом в Европарламент баллотируется 271 кандидат, в том числе 163 мужчины и 108 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 46,5 лет. Самому молодому кандидату - 21 год, самому старшему - 86. Семь кандидатов имеют основное образование, 31 - среднее, 234 - высшее.

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