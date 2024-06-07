На предварительном голосовании на выборах в Европарламент проголосовали уже 8,37%

За три дня предварительного голосования на выборах в Европейский парламент в Латвии проголосовали 128 938 избирателей, или 8,37% имеющих право голоса, свидетельствует информация, обнародованная Центральной избирательной комиссией (CVK).
За три дня предварительного голосования больше всего избирателей проголосовало в Видземе - 41 768, или 10,54% имеющих право голоса, далее следует Рига - 45 274, или 7,85%. В Земгале проголосовали 16 771, или 8,29%, избирателей, в Курземе - 14 712, или 8,32%. Меньше всего жителей голосовало в Латгале - 10 413, или 5,51% имеющих право голоса.
Наибольшая активность предварительного голосования в Видземе была в Саулкрастском крае, где проголосовали 1396, или 17,63%, имеющих право голоса, а минимальная - в Резекненском крае Латгале, где проголосовали 1002 избирателя, или 4,26%.
На прошлых выборах в Европарламент в 2019 году проголосовали 158 488 избирателей, или 11,2% имеющих право голоса. Самыми активными голосовавшими на прошлых выборах в Европарламент были жители Рижского округа и Видземе. Наименьшая активность предварительного голосования наблюдалась в Латгале, где в нем приняли участие всего 6,98% имеющих право голоса.
До 12:00 8 июня те имеющие право голоса жители Латвии, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, могут зарегистрироваться для голосования по месту нахождения. Для этого нужно написать заявление с указанием имени, персонального кода, номера телефона, адреса, а при проживании в многоквартирном доме - кода входной двери.
Заявление можно написать, воспользовавшись анкетой CVK, или в свободной форме. Письменное заявление о голосовании на дому на ближайший избирательный участок может принести родственник, сосед или другое доверенное лицо. Заявление также можно отправить по электронной почте в местную избирательную комиссию, однако оно должно быть подписано электронной подписью.
В день выборов в Латвии будут работать 945 избирательных участков, а за рубежом - еще 50.
Имеющие право голоса граждане могут выбрать для голосования любой избирательный участок в Латвии или за рубежом. Право участвовать в выборах в Европарламент имеют граждане Латвии, а также граждане других стран-участниц Европейского союза, достигшие в день выборов 18-летнего возраста.
В выборах в Европарламент в Латвии участвуют 16 партий и их объединений: "Согласие", Новая консервативная партия, Национальное объединение, "Латвия на первом месте", "Для развития Латвии", Центристская партия, "Объединение Младолатыши", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Сила народной власти", "Движение "За!"", "Суверенная власть", "Народ. Земля. Государство", Союз зеленых и крестьян, "Новое Единство" и "За стабильность!".
В целом в Европарламент баллотируется 271 кандидат, в том числе 163 мужчины и 108 женщин. Средний возраст кандидатов составляет 46,5 лет. Самому молодому кандидату - 21 год, самому старшему - 86. Семь кандидатов имеют основное образование, 31 - среднее, 234 - высшее.
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