Как друг познается в беде, так и политические партии познаются в рекламных кампаниях. В программе можно написать многое, да и интервью даются с пониманием, что их услышит и прочитает широкая аудитория. А вот в рекламе - что на улицах, что в соцсетях, что в буклетах - партии точно целятся в своего избирателя. Давайте же пройдемся по самым ярким политическим рекламам этого сезона.
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Липину интересно ⟩ Либеральные черви, интервью коту и Нацобъединение по-русски - изучаем дикий политический пиар
Я просмотрел социальные сети и рекламные буклеты: как партий, так и некоторых и представителей. Давайте же окунемся в мир политического маркетинга и узнаем, кто заставит нас есть червей, кто прокатится на скейтборде, а кто подарит вату депутату от Русского союза Латвии!
Латвия на первом месте - либералы заставляют есть червей
Я должен признаться - вся эта статья появилась благодаря кандидату на выборы в Европарламент от партии "Латвия на первом месте" Леонтия Мороза.
Ничто не предвещало беды, когда вдруг YouTube решил мне перед очередным роликом показать эту рекламу.
Я пересмотрел этот ролик уже раз 15. Призывается голосовать против "замысла либералов заставить нас есть червей".