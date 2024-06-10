Инфографика Как в регионах Латвии голосовали на выборах в Европарламент

В девяти самоуправлениях "Новое Единство" по числу голосов было на втором месте, а в Краславе - на третьем. Больше всего избирателей за "Новое Единство" проголосовали в Вараклянском крае - 35,69%.

В то же время "Новое Единство" не вошло в тройку лидеров в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Резекне.

Второе по числу голосов Национальное объединение заняло первое место в восьми самоуправлениях, второе - в 31, а третье - в Аугшдаугавском крае. В Краславском и Лудзенском краях, а также в Даугавпилсе эта партия не вошла в тройку лидеров.

Самая большая поддержка у Национального объединения была в Тукумсском крае, где за него проголосовали 28,54% избирателей.

"Согласие" было первым в Аугшдаугавском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе, где за него проголосовали 35,81% избирателей. "Согласие" заняло третье место по числу голосов в Юрмале, Резекне, Риге, Олайнском и Лудзенском краях.

В Резекне первое место заняла партия "Латвия на первом месте", в Лудзенском и Краславском краях, а также в Даугавпилсе она была второй, в Резекненском крае - третьей.

Как сообщалось, на выборах в Европарламент в Латвии победило "Новое Единство", а на втором месте - Нацобъединение, и обе политические силы получат по два мандата. Партии "Для развития Латвии", "Объединенный список", "Прогрессивные", "Согласие" и "Латвия на первом месте" на выборах получили по одному мандату.

От "Нового Единства" избраны Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, от Нацобъединения - Роберт Зиле и Рихард Колс.

"Для развития Латвии" в Европарламенте будет представлять Ивар Иябс, "Объединенный список" - Рейнис Познякс, партию "Прогрессивные" - Мартиньш Стакис, "Согласие" - Нил Ушаков, а "Латвию на первом месте" - Вилис Криштопанс.

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