Согласно результатам, первое место на выборах заняло "Новое Единство", которое отправит в Европарламент двух депутатов - Валдиса Домбровскиса и Сандру Калниете. "Новое Единство" получило 25,07% голосов избирателей.

Второе место получило Нацобъединение - два депутата: Робертс Зиле и Рихардс Колс - 22,08% голосов избирателей.

Остальные голоса распределились следующим образом.

Третье место - "Для развития Латвии" - один депутат, Иварс Иябс - 9,36% голосов избирателей.

Евродепутат от партии "Для Развития Латвии" Иварс Иябс Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Четвертое место - "Объединенный список" - один депутат, Рейнис Познякс - 8,18% голосов избирателей.

Евродепутат от партии "Объединенный список" Рейнис Познякс Фото: Justs Kravalis/ TVNET grupa

Пятое место - "Прогрессивные" - один депутат, Мартиньш Стакис - 7,42% голосов избирателей.

Шестое место - "Согласие" - один депутат, Нил Ушаков - 7,14% голосов избирателей.

Седьмое место - "Латвия на первом месте" - один депутат, Вилис Криштопанс - 6,16% голосов избирателей.

Видео: объявление результатов выборов в Европарламент 2024 года

Остальные партии - "Стабильности!", Союз зеленых и крестьян, "Суверенная власть", Новая консервативная партия, Движение "За!", Партия центра, Объединение "Младолатыши", "Сила народной власти", "Народ. Земля. Гражданственность" - согласно предварительным результатам не преодолели необходимый рубеж, для попадания в Европарламент.

Галерея: политики в ожидании результатов выборов в Европарламент

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