Фото Latvijas dzelzceļš открыл новую станцию в Риге

VAS Latvijas dzelzceļš (LDz), продолжая реализацию проекта модернизации пассажирских платформ, в среду, 12 июня, открыло новую железнодорожную станцию Bieriņi/Bērnu slimnīca, сообщили агентству LETA представители LDz.
В LDz утверждают, что новая пассажирская платформа подходит для нужд любого жителя, в том числе для людей с ограниченными возможностями передвижения или родителей с колясками.
В мероприятии, посвященном открытию, приняли участие председатель правления LDz Риналдс Плявниекс, министр сообщения Каспар Бришкенс, исполняющий обязанности председателя правления Pasažieru vilciens (PV) Райтис Нешпорс, член правления детской больницы Зане Страуме, а также министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Плявниекс на церемонии открытия отметил, что до этого несколько станций модернизировали, а это первая построенная "с нуля". Это было сделано, анализируя пассажиропоток, потребности жителей и района. Он сказал, что станция не только перенесена с уже закрытой станции, но и модернизирована.
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Кроме того, член правления LDz отметил, что еще на нескольких станциях в направлениях Елгавы, Саулкрасты, Тукумса и Айзкраукле продолжается процесс модернизации и строительства.
Министр сообщения Каспар Бришкенс сказал, что инфраструктура новой станции безопасна и оснащена всем необходимым для людей с ограниченными возможностями, например, широко распространенными в Европе ребристыми полосами на перронах и тротуарах. Кроме того, введены решения по безопасности у пешеходных переходов, созданы освещение, цифровая система оповещения и высокие перроны, обеспечивающие высадку и посадку с новых поездов одного уровня.
Представители Pasažieru vilciens ранее заявляли, что в настоящее время удобная посадка и высадка из поездов, а также доступ к пассажирским платформам доступны на 32 железнодорожных станциях.
Уже сообщалось, что в рамках проекта модернизации платформ планируется модернизировать 48 надземных пассажирских платформ и связанную с ними инфраструктуру.
Планируется реконструировать 12 платформ на линии Рига - Крустпилс, 20 платформ на линии Рига - Скулте, 9 платформ на линии Рига - Тукумс и 7 платформ на линии Рига - Елгава.
Стоимость проекта составляет 44,4 миллиона евро, в том числе 37,8 миллиона евро финансирования Фонда сплочения ЕС и 6,6 миллиона евро софинансирования LDz.
В прошлом году общий оборот концерна LDz составил 263,529 млн евро, что на 3,4% больше, чем в 2022 году, однако концерн понес убытки в размере 3,231 млн евро.
LDz является управляющим общественной железнодорожной инфраструктурой и холдинговой компанией группы.
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