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Руководитель LDz рассказал, когда будут открыты станции Ильгюциемс и Болдерая

rus.tvnet.lv/LETA
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Поезд
Поезд Фото: StockPhotosLV/Shutterstock

Строительство новых станций на Болдерайской линии затянулось и, скорее всего, будет завершено в 2024 году, сообщил в интервью агентству LETA председатель правления Latvijas dzelzceļš (LDz) Ринальд Плявниекс.

Он добавил, что проект модернизации платформ включает в себя строительство двух новых остановок на Болдерайской линии - Ильгюциемс и Болдерая.

"На этой линии запланирован еще один проект, который предусматривает электрификацию. Проект планируется реализовать в рамках Механизма восстановления и устойчивости до 2026 года", - сказал Плявниекс.

Говоря о линии Рига - Цесис, он сказал, что за счет средств Механизма восстановления и устойчивости планируется построить контактную сеть от Земитаны до Гаркалне. Этот проект планируется завершить к середин 2026 года.

"Оба плана по расширению электрифицированной зоны позволят аккумуляторным поездам достаточно заряжаться через воздушную контактную линию, чтобы обеспечить пассажирские перевозки на аккумуляторах до Сигулды и, возможно, даже дальше", - отметил Плявниекс.

Что касается модернизации пассажирских платформ на 48 станциях и остановках, то сейчас идет активный строительный процесс, но для освоения финансирования важно не только завершение строительства, но и сдача в эксплуатацию.

"Скорее всего, часть строительных работ будет завершена только в 2024 году", - сказал Плявниекс.

Он добавил, что, по прогнозам строителей, общее количество модернизированных станций и остановок в 2023 году может составить около 20, а остальные будут достроены к середине 2024 года.

Он также отметил, что LDz полностью открыта для инициатив самоуправлений по развитию станций как мультимодальных пунктов путем развития различных услуг.

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