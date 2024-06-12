Как правильно хранить клубнику, чтобы на следующий день на ней не было плесени

"Следует учитывать, что уже сморщенные, раздавленные или поврежденные ягоды будут продолжать портиться в холодильнике, а также повредят соседние ягоды. Здесь могла бы помочь сортировка ягод по качеству и степени спелости, чтобы их можно было хранить дольше в холодильнике. Аналогично, если вы знаете, что не съедите все ягоды за один прием, не ждите вечера, а вовремя положите в холодильник самые твердые ягоды. Чем дольше они простоят при комнатной температуре, тем более хрупкой станет кожица клубники, поэтому надо действовать своевременно", - говорит Санта, хозяйка Mālpils zemenes.

Устойчивость клубники также зависит от ее сорта. Чем мягче ягода, тем сложнее ее хранить: "Мытье или покупка клубники, которая менее устойчива к транспортировке и быстрее раскисает, также усложняет ее хранение. На самом деле сортов такой клубники много - те же Zefīrs и Venta. Они, когда их собирают и складывают друг на друга в тарелке, уже становятся мягкими и начинают раскисать, тогда и образуется "новая жизнь", или "пушок", - объясняет Синтия, владелица Igaunīšu zemenes.

Хозяйки также советуют не хранить клубнику в миске одну на другой, а разложить рядом на плоском блюде. Так ягоды будут медленнее портиться и будут визуально привлекательнее.

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