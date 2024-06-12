Как правильно хранить клубнику, чтобы на следующий день на ней не было плесени

А у вас бывало так, что купишь клубнику - и как ни храни ее, на следующий день она покрывается белой шапочкой и уже негодна для употребления? Как этого избежать? Портал Receptes.lv спросил у садоводов, выращивающих клубнику.
Портал поговорил с Сантой из хозяйства Mālpils zemenes и Синтией из хозяйства Igaunīšu zemenes. Они поделились практическими советами, как продлить удовольствие от собранных ягод.
Синтия отмечает: "Клубника - не та ягода, которая будет храниться днями, как вишня или яблоки, которые могут стоять дольше". Обе хозяйки подчеркнули важный момент, который должен иметь в виду каждый любитель клубники: при необходимости мойте ягоды только перед тем, как их съесть!
Для многих из нас холодильник - это определенно первое место, куда хочется положить клубнику. Однако следует учитывать, что даже если ягоды оставить на ночь в холодильнике, их внешний вид изменится. Как отмечает Синтия, это происходит из-за резкой смены температур, потому что как в поле, так и на базаре ягоды летом остаются теплыми, а в холодильнике средняя температура составляет около +5 градусов.
Если есть кладовая, погреб или другое прохладное помещение (например, хорошо кондиционированное), можно оставить ягоды там, а если такового нет, только тогда ставьте в холодильник. Хозяйки также указывают, что вместе с ягодами следует оставить и чашелистики. Их отсутствие ускоряет процесс порчи.
"Следует учитывать, что уже сморщенные, раздавленные или поврежденные ягоды будут продолжать портиться в холодильнике, а также повредят соседние ягоды. Здесь могла бы помочь сортировка ягод по качеству и степени спелости, чтобы их можно было хранить дольше в холодильнике. Аналогично, если вы знаете, что не съедите все ягоды за один прием, не ждите вечера, а вовремя положите в холодильник самые твердые ягоды. Чем дольше они простоят при комнатной температуре, тем более хрупкой станет кожица клубники, поэтому надо действовать своевременно", - говорит Санта, хозяйка Mālpils zemenes.
Устойчивость клубники также зависит от ее сорта. Чем мягче ягода, тем сложнее ее хранить: "Мытье или покупка клубники, которая менее устойчива к транспортировке и быстрее раскисает, также усложняет ее хранение. На самом деле сортов такой клубники много - те же Zefīrs и Venta. Они, когда их собирают и складывают друг на друга в тарелке, уже становятся мягкими и начинают раскисать, тогда и образуется "новая жизнь", или "пушок", - объясняет Синтия, владелица Igaunīšu zemenes.
Хозяйки также советуют не хранить клубнику в миске одну на другой, а разложить рядом на плоском блюде. Так ягоды будут медленнее портиться и будут визуально привлекательнее.
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