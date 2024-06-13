Видео Фьюри развеял слухи о завершении карьеры. Команда Усика ответила шуткой

19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал первым абсолютным чемпионом по боксу в супертяжелом весе с 1999 года. У британской звезды будет шанс взять реванш 21 декабря. Однако ходили слухи, что он может завершить карьеру до боя.
После поражения от Усика Фьюри был замечен сильно пьяным возле бара, неспособным устоять на ногах.
Это видео заставило любителей бокса начать размышлять о состоянии британского спортсмена. Ходили даже слухи, что он не смог оправиться от поражения и завершит карьеру. Фьюри полностью это опроверг, опубликовав на своей странице в Instagram видео своей тренировки.
"Послушайте! Я покорил в боксе все что возможно. Но мне еще предстоит оправиться от поражения. 21 декабря король вернет себе трон и станет абсолютным чемпионом", - написал Фьюри под публикацией. "Усик, я иду за тобой!", - добавил он.
Промоутер Усика Александр Красюк пошутил над Фьюри в комментариях: "Друг, давай выпьем пивка".
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