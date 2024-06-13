Видео Фьюри развеял слухи о завершении карьеры. Команда Усика ответила шуткой

После поражения от Усика Фьюри был замечен сильно пьяным возле бара, неспособным устоять на ногах.

Это видео заставило любителей бокса начать размышлять о состоянии британского спортсмена. Ходили даже слухи, что он не смог оправиться от поражения и завершит карьеру. Фьюри полностью это опроверг, опубликовав на своей странице в Instagram видео своей тренировки.

"Послушайте! Я покорил в боксе все что возможно. Но мне еще предстоит оправиться от поражения. 21 декабря король вернет себе трон и станет абсолютным чемпионом", - написал Фьюри под публикацией. "Усик, я иду за тобой!", - добавил он.

Промоутер Усика Александр Красюк пошутил над Фьюри в комментариях: "Друг, давай выпьем пивка".

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