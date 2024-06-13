Латвия отказала в убежище офицеру запаса из России

Латвия отказала в убежище гражданину России, который утверждал, что является офицером запаса и которому угрожали призывом в армию в России, говорится в приговоре суда.
В августе 2022 года гражданин России обратился в Государственную пограничную охрану Латвии с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.
Мужчина утверждал, что против него было возбуждено уголовное дело, в рамках которого он был незаконно объявлен в федеральный розыск. Также посольство России в Латвии не выдает ему заграничный паспорт гражданина России, в связи с чем у него больше нет возможности продлить вид на жительство в Латвии.
Мужчина также утверждал, что принимал участие в акциях протеста против войны в Украине, делал публикации в социальных сетях об этих акциях и что в России ему грозит тюремное заключение.
Кроме того, он офицер запаса и, вероятно, в России ему выдадут повестку на военную службу.
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало ему в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса. В управление заявили, что не может быть установлена связь между обвинениями, выдвинутыми против этого человека, и его предполагаемой политической деятельностью.
Не согласившись с решением PMLP, мужчина обратился в суд.
Суд установил, что мужчина не был членом какой-либо политической партии или движения, не баллотировался на выборах, не участвовал в публичных дебатах и не подвергал резкой критике существующий истеблишмент или власть в России. Его политическую активность можно оценить как низкую и не считать значимой и продолжительной.
Из выводов суда также следует, что мужчина длительное время вел деятельность в сфере, связанной с Минобороны России и поставками для военных нужд.
Суд пришел к выводу, что на момент подготовки решения факт нахождения лица в военном резерве сам по себе не является достаточным для автоматического установления того, что ему грозит принудительная мобилизация в России.
Суд полностью отклонил ходатайство мужчины о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.
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