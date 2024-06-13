Латвия отказала в убежище офицеру запаса из России

В августе 2022 года гражданин России обратился в Государственную пограничную охрану Латвии с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса.

Мужчина утверждал, что против него было возбуждено уголовное дело, в рамках которого он был незаконно объявлен в федеральный розыск. Также посольство России в Латвии не выдает ему заграничный паспорт гражданина России, в связи с чем у него больше нет возможности продлить вид на жительство в Латвии.

Мужчина также утверждал, что принимал участие в акциях протеста против войны в Украине, делал публикации в социальных сетях об этих акциях и что в России ему грозит тюремное заключение.

Кроме того, он офицер запаса и, вероятно, в России ему выдадут повестку на военную службу.

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) отказало ему в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса. В управление заявили, что не может быть установлена связь между обвинениями, выдвинутыми против этого человека, и его предполагаемой политической деятельностью.