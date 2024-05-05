Латвия отказала в убежище гражданину РФ. Когда-то он служил на секретном армейском объекте

Его присутствие на территории страны-члена НАТО также создает для него дополнительную угрозу преследования в РФ. Заявитель когда-то служил на секретном и важном для России военном объекте, который отвечает за политику страны в области ядерного оружия и обеспечение ядерным оружием.

Мужчина утверждал в суде, что ему был предоставлен доступ к информации, содержащей государственную тайну, в результате чего ему на определенный период был запрещен выезд из России. Когда он вернется в Россию, его будут считать государственным преступником, поскольку он пытался получить убежище в стране-члене НАТО.

В решении суд установил, что, согласно показаниям личного допроса, заявитель с 2002 по 2004 год служил в батальоне охраны ракетных войск. Заявитель был заместителем командира взвода и некоторое время также исполнял обязанности заместителя командира роты.

Суд учел указанные обстоятельства, изложенные заявителем, однако у суда не было объективных оснований признать, что материалы дела указывают на попытки российских властей принудительно мобилизовать его и отправить воевать в Украину.

Заявитель, прошедший срочную службу более 20 лет назад, возраст которого сейчас составляет 43 года, не считается приоритетным лицом для призыва в армию. Принимая во внимание предыдущий опыт прохождения заявителем обязательной службы, нельзя исключить, что он потенциально может быть призван на российскую военную службу в какой-то момент в будущем, но на момент составления решения суд признает эту угрозу как гипотетическую.

Суд признал, что PMLP правильно указало в обжалуемом решении, что заявитель не может считаться лицом, чьи политические взгляды или действия могут стать основанием для его возможного политического преследования в России. Также заявитель не проявлял политической активности, публично не выражал и не публиковал свою политическую позицию.

Принимая во внимание изложенное, суд отклонил ходатайство мужчины о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

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