Фото Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике

В пятницу, 14 июня, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) сделала публичное заявление о том, что чувствует себя лучше и посетит празднование дня рождения короля Карла III. Trooping the Color - ее первое появление на публики после того, как ей поставили диагноз "рак".
В честь дня рождения короля Карла III в Лондоне состоялся праздничный парад, за которым лично наблюдали несколько сотен человек.
Принц Уильям отправился на парад в традиционной форме и верхом на коне, а принцесса Уэльская и трое ее детей - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - проехали в карете по главному маршруту парада.
Разумеется, появление этой кареты сопровождалось особыми возгласами и аплодисментами зрителей.
Принцесса Уэльская улыбалась, и, казалось, ей действительно нравилось мероприятие.
Trooping the Color - первое появление Кейт на публике с тех пор, как ей поставили диагноз "рак" и она объявила об этом нации.
"Я с нетерпением жду возможности принять участие в королевском параде по случаю дня рождения со своей семьей в эти выходные, а также с нетерпением жду возможности принять участие в некоторых общественных мероприятиях этим летом", - сказала принцесса в своем личном Instagram.
Напомним, что принцесса Уэльская начала свое заявление с огромной благодарности всем за поддержку и добрые пожелания во время ее выздоровления.
"Это действительно дает мне и Уильяму силы пережить это трудное время", - сказала принцесса.
"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится. Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", - продолжила Кейт.
Она добавила, что лечение продолжится еще несколько месяцев. "Я еще не вышла из леса", - отметила в заявлении принцесса, подразумевая, что она еще не совсем здорова.
"В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с удовольствием принимаю участие в школьной жизни детей, отдаюсь вещам, которые заряжают энергией и вдохновляют, а также немного работаю дома", - рассказала о своей жизни Кейт.
Завершая пост, она отметила: "Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимать каждый день таким, какой он есть, прислушиваться к своему телу и позволять ему использовать это столь необходимое время для исцеления".
Галерея: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике с января 2024 года
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