Фото Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике

"Это действительно дает мне и Уильяму силы пережить это трудное время", - сказала принцесса.

"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится. Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", - продолжила Кейт.

Она добавила, что лечение продолжится еще несколько месяцев. "Я еще не вышла из леса", - отметила в заявлении принцесса, подразумевая, что она еще не совсем здорова.

"В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с удовольствием принимаю участие в школьной жизни детей, отдаюсь вещам, которые заряжают энергией и вдохновляют, а также немного работаю дома", - рассказала о своей жизни Кейт.

Завершая пост, она отметила: "Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимать каждый день таким, какой он есть, прислушиваться к своему телу и позволять ему использовать это столь необходимое время для исцеления".

Галерея: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике с января 2024 года

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