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Фото Кейт Миддлтон впервые после обнаружения рака появилась на публике

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap

В пятницу, 14 июня, принцесса Уэльская (Кейт Миддлтон) сделала публичное заявление о том, что чувствует себя лучше и посетит празднование дня рождения короля Карла III. Trooping the Color - ее первое появление на публики после того, как ей поставили диагноз "рак".

В честь дня рождения короля Карла III в Лондоне состоялся праздничный парад, за которым лично наблюдали несколько сотен человек.

Принц Уильям отправился на парад в традиционной форме и верхом на коне, а принцесса Уэльская и трое ее детей - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - проехали в карете по главному маршруту парада.

Разумеется, появление этой кареты сопровождалось особыми возгласами и аплодисментами зрителей.

Принцесса Уэльская улыбалась, и, казалось, ей действительно нравилось мероприятие.

Trooping the Color - первое появление Кейт на публике с тех пор, как ей поставили диагноз "рак" и она объявила об этом нации.

"Я с нетерпением жду возможности принять участие в королевском параде по случаю дня рождения со своей семьей в эти выходные, а также с нетерпением жду возможности принять участие в некоторых общественных мероприятиях этим летом", - сказала принцесса в своем личном Instagram.

Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap
Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap
Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap
Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap
Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap
Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap
Фото: Reuters/ScanPix/afp/ap

Напомним, что принцесса Уэльская начала свое заявление с огромной благодарности всем за поддержку и добрые пожелания во время ее выздоровления.

"Это действительно дает мне и Уильяму силы пережить это трудное время", - сказала принцесса.

"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится. Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", - продолжила Кейт.

Она добавила, что лечение продолжится еще несколько месяцев. "Я еще не вышла из леса", - отметила в заявлении принцесса, подразумевая, что она еще не совсем здорова.

"В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с удовольствием принимаю участие в школьной жизни детей, отдаюсь вещам, которые заряжают энергией и вдохновляют, а также немного работаю дома", - рассказала о своей жизни Кейт.

Завершая пост, она отметила: "Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимать каждый день таким, какой он есть, прислушиваться к своему телу и позволять ему использовать это столь необходимое время для исцеления".

Галерея: Кейт Миддлтон впервые появилась на публике с января 2024 года

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