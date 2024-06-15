Принцесса Уэльская сделала заявление о своем здоровье и опубликовала новое фото

Кенсингтонский дворец опубликовал публичное заявление о том, что принцесса Уэльская в настоящее время чувствует себя хорошо. Она добилась хороших успехов в лечении рака, поэтому в субботу, 15 июня, она посетит празднование дня рождения короля Карла III в Лондоне и примет участие в авиашоу Trooping the Color, сообщает BBC.
В личном Instagram принцесса сообщила, что ее лечение от рака проходит хорошо и что в субботу, 15 июня, она примет участие в мероприятии Trooping the Color.
Принцесса начинает свое заявление с огромной благодарности всем за поддержку и добрые пожелания во время ее выздоровления.
"Это действительно дает мне и Уильяму силы пережить это трудное время", - сказала принцесса.
"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится. Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", - продолжила Кейт.
Она добавила, что лечение продолжится еще несколько месяцев. "Я еще не вышла из леса", - говорится в заявлении принцессы, подразумевая, что она еще не совсем здорова.
"В те дни, когда я чувствую себя достаточно хорошо, я с удовольствием принимаю участие в школьной жизни детей, отдаюсь вещам, которые заряжают энергией и вдохновляют, а также немного работаю дома", — делится своей личной жизнью Кейт.
Trooping the Color станет ее первым публичным выступлением с тех пор, как ей поставили диагноз "рак" и она объявила об этом нации.
"Я с нетерпением жду возможности принять участие в королевском параде по случаю дня рождения со своей семьей в эти выходные, а также с нетерпением жду возможности принять участие в некоторых общественных мероприятиях этим летом", - сказала принцесса.
Завершая пост, Кейт говорит: "Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности. Принимать каждый день таким, какой он есть, прислушиваться к своему телу и позволять ему использовать это столь необходимое время для исцеления".
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