Принцесса Уэльская сделала заявление о своем здоровье и опубликовала новое фото

В личном Instagram принцесса сообщила, что ее лечение от рака проходит хорошо и что в субботу, 15 июня, она примет участие в мероприятии Trooping the Color.

Принцесса начинает свое заявление с огромной благодарности всем за поддержку и добрые пожелания во время ее выздоровления.

"Это действительно дает мне и Уильяму силы пережить это трудное время", - сказала принцесса.

"Любой, кто когда-либо проходил химиотерапию, знает, что день на день не приходится. Один день вы чувствуете слабость, усталость, и телу приходится давать отдыхать. Но на другой день вы чувствуете себя сильнее, и хотите использовать свое хорошее самочувствие по максимуму", - продолжила Кейт.

Она добавила, что лечение продолжится еще несколько месяцев. "Я еще не вышла из леса", - говорится в заявлении принцессы, подразумевая, что она еще не совсем здорова.