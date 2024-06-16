Фото Стало известно, что могут открыть на месте игрового зала Fēnikss на Привокзальной площади

Как следует из строительного файла номер BIS-BL-798565-106327, здание на Привокзальной площади перестроят под ресторан быстрого питания Hesburger.

Фото: Ekrānuzņēmums no BIS.

Правда, строительство находится только на стадии планирования.

Этот план компания Hesburger представила 11 июня, но на 16 июня он еще не принят.

Это означает, что план еще не рассмотрен ответственными органами.

Согласно закону после рассмотрения заявления о представлении строительного плана строительный совет в зависимости от типа строительного плана принимает решение о выдаче разрешения на строительство, отказе в выдаче разрешения на строительство или проведении публичных консультаций, а также об утверждении или отказе в утверждении строительного плана.

Пока план изучается ответственными органами, жители могут просмотреть визуализацию, предлагаемую Hesburger.

Фото: Būvniecības informācijas sistēma

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