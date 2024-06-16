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Видео Перед матчем Евро-2024 полиция стреляла в мужчину, который угрожал киркой

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Перед матчем Евро-2024 полиция стреляла в мужчину, который угрожал киркой
Перед матчем Евро-2024 полиция стреляла в мужчину, который угрожал киркой Фото: Reuters/ScanPix

В воскресенье, 16 июня, в центре Гамбурга мужчина, вооруженный киркой и коктейлем "Молотова", напал на футбольных фанатов, сообщает BBC со ссылкой на власти немецкого города.

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов выстрелили и серьезно ранили агрессивного мужчину, которому оказывается помощь.

СМИ сообщают, что инцидент произошел возле фан-зоны болельщиков голландской сборной по футболу.

Сборная Нидерландов встретились с Польшей в матче ЕВРО-2024 в Гамбурге в воскресенье, где Нидерланды выиграли со счетом 2:1.

В первоначальном заявлении полиции говорилось, что мужчина угрожал полицейским киркой.

Представитель полиции Гамбурга позже сообщил BBC, что подозреваемый был вооружен киркой и пытался взорвать коктейль "Молотова", но полицейские применили перцовый баллончик, а затем открыли огонь.

Сообщается, что инцидент произошел около 12:30 по местному времени.

На видеозаписи, размещенной в Интернете, видно, как мужчина размахивает киркой перед полицейскими, после чего слышны звуки возможных выстрелов.

Полиция не раскрыла личность этого мужчины, а власти не прокомментировали его мотивацию.

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