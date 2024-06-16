Видео Перед матчем Евро-2024 полиция стреляла в мужчину, который угрожал киркой

По данным полиции, сотрудники правоохранительных органов выстрелили и серьезно ранили агрессивного мужчину, которому оказывается помощь.

СМИ сообщают, что инцидент произошел возле фан-зоны болельщиков голландской сборной по футболу.

Сборная Нидерландов встретились с Польшей в матче ЕВРО-2024 в Гамбурге в воскресенье, где Нидерланды выиграли со счетом 2:1.

В первоначальном заявлении полиции говорилось, что мужчина угрожал полицейским киркой.

Представитель полиции Гамбурга позже сообщил BBC, что подозреваемый был вооружен киркой и пытался взорвать коктейль "Молотова", но полицейские применили перцовый баллончик, а затем открыли огонь.

🚨Breaking News 🚨



Just before the match between Poland-Netherlands in #Hamburg a man attacked, probably Dutch fans, with an axe.



He has been shot by the police who fired at least 6 shots.#Reeperbahn pic.twitter.com/JSiqxOOQyz — David Atherton (@DaveAtherton20) June 16, 2024

Сообщается, что инцидент произошел около 12:30 по местному времени.

На видеозаписи, размещенной в Интернете, видно, как мужчина размахивает киркой перед полицейскими, после чего слышны звуки возможных выстрелов.

Полиция не раскрыла личность этого мужчины, а власти не прокомментировали его мотивацию.

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