Видео Кричалка про Путина и флаги РФ и "ДНР": Евро-2024 обрастает скандалами

Подобная провокация повторилась а в понедельник, 17 июня: после новостей о запрете российского флага на матче сборных Румынии и Украины болельщики якобы пронесли на игру флаг "ДНР".

Как пишет Telegram-канал Shot, флаг самопровозглашенной республики на стадион в Мюнхене принесли "болельщики из Донецка". Подтверждения этой информации пока нет.

Позднее российское издание "Чемпионат" сообщило, что флаг "ДНР" был пририсован при помощи фотомонтажа. "Флаг был пририсован в Twitter, поехавшее оранжевое пятнышко справа тоже выдает фотошоп", - пишет издание.

"Медузе" также не удалось найти кадр с флагом "ДНР" в официальной трансляции матча. Фотографий флага с других ракурсов также нигде не появлялось. Первые публикации с флагом "республики" появились в прокремлевских Telegram-каналах Mash и Shot.