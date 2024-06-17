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Видео Кричалка про Путина и флаги РФ и "ДНР": Евро-2024 обрастает скандалами

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Обновлено 17 июня 2024, 19:49
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16 июня сборная Англии по футболу начала участие в чемпионате Европы 2024 года с победы над Сербией. Несмотря на то, что турнир едва начался, болельщики балканской страны уже несколько раз успели выделиться в негативном свете.

Перед матчем в Гельзенкирхене вспыхнули серьезные беспорядки - нарушители бросали стулья и бутылки, устраивали драки. Полиции пришлось вмешаться и остановить вандалов. В конфликте также были замешаны сербские фанаты.

Хотя Ассоциация европейских футбольных федераций (УЕФА) не разрешает использовать символику других стран в матчах чемпионата Европы, во время матча с Англией сербские болельщики демонстрировали российский флаг. После матча УЕФА заявила, что постарается ограничить использование флагов страны-агрессора во время турнира, особенно во время украинских матчей.

На трибунах стадиона также появились флаги против Косово.

​После поражения от Англии болельщики сборной Сербии были замечены скандирующими лозунги, восхваляющие российского диктатора Владимира Путина. 

Подобная провокация повторилась а в понедельник, 17 июня: после новостей о запрете российского флага на матче сборных Румынии и Украины болельщики якобы пронесли на игру флаг "ДНР".

Как пишет Telegram-канал Shot, флаг самопровозглашенной республики на стадион в Мюнхене принесли "болельщики из Донецка". Подтверждения этой информации пока нет.

Позднее российское издание "Чемпионат" сообщило, что флаг "ДНР" был пририсован при помощи фотомонтажа. "Флаг был пририсован в Twitter, поехавшее оранжевое пятнышко справа тоже выдает фотошоп", - пишет издание.

"Медузе" также не удалось найти кадр с флагом "ДНР" в официальной трансляции матча. Фотографий флага с других ракурсов также нигде не появлялось. Первые публикации с флагом "республики" появились в прокремлевских Telegram-каналах Mash и Shot.

До этого российские флаги также замечали на игре открытия (Германия - Шотландия).

Также в соцсетях появилось видео, снятое на секторе румынских болельщиков, которые скандировали "Путин!"

Как сообщалось, сборная Румынии выиграла у украинской команды со счетом 3:0.

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