Видео Кричалка про Путина и флаги РФ и "ДНР": Евро-2024 обрастает скандалами

16 июня сборная Англии по футболу начала участие в чемпионате Европы 2024 года с победы над Сербией. Несмотря на то, что турнир едва начался, болельщики балканской страны уже несколько раз успели выделиться в негативном свете.
Перед матчем в Гельзенкирхене вспыхнули серьезные беспорядки - нарушители бросали стулья и бутылки, устраивали драки. Полиции пришлось вмешаться и остановить вандалов. В конфликте также были замешаны сербские фанаты.
Хотя Ассоциация европейских футбольных федераций (УЕФА) не разрешает использовать символику других стран в матчах чемпионата Европы, во время матча с Англией сербские болельщики демонстрировали российский флаг. После матча УЕФА заявила, что постарается ограничить использование флагов страны-агрессора во время турнира, особенно во время украинских матчей.
На трибунах стадиона также появились флаги против Косово.
🇷🇸🇷🇺 From the stadium before the Serbia - England match. pic.twitter.com/zj59LhzdPX— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 16, 2024
Despite UEFA telling Serbian Federation of Football no other but Serbia national flags are allowed into the stadium the hate mongering "No Surrender" with Kosovo map flag is seen at the game vs England. pic.twitter.com/V6UMyJidld— Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) June 16, 2024
После поражения от Англии болельщики сборной Сербии были замечены скандирующими лозунги, восхваляющие российского диктатора Владимира Путина.
🇷🇸🇷🇺Serbian fans in Gelsenkirchen, Germany: "Vladimir Putin" #Serbia #Serb #Russia #Germany #Germany2024 #fans #Putin pic.twitter.com/mxOnYKqNF2— Attentive Media (@AttentiveCEE) June 17, 2024
Подобная провокация повторилась а в понедельник, 17 июня: после новостей о запрете российского флага на матче сборных Румынии и Украины болельщики якобы пронесли на игру флаг "ДНР".
Как пишет Telegram-канал Shot, флаг самопровозглашенной республики на стадион в Мюнхене принесли "болельщики из Донецка". Подтверждения этой информации пока нет.
Позднее российское издание "Чемпионат" сообщило, что флаг "ДНР" был пририсован при помощи фотомонтажа. "Флаг был пририсован в Twitter, поехавшее оранжевое пятнышко справа тоже выдает фотошоп", - пишет издание.
"Медузе" также не удалось найти кадр с флагом "ДНР" в официальной трансляции матча. Фотографий флага с других ракурсов также нигде не появлялось. Первые публикации с флагом "республики" появились в прокремлевских Telegram-каналах Mash и Shot.
Также в соцсетях появилось видео, снятое на секторе румынских болельщиков, которые скандировали "Путин!"
Как сообщалось, сборная Румынии выиграла у украинской команды со счетом 3:0.
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