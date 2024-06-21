"Пальцем показывали на человека в "обтягушках": Латвийский бегун Серёгин

Серёгин говорит, что для самочувствия и правильного психоэмоционального состояния он проводит регулярные тренировки, называя это "хорошей зависимостью". Бывает, что спортсмену становится лень, особенно в зимние месяцы, но он себя пересиливает и выходит из дома.

"Цель - это улучшение физической кондиции, спортивных результатов. Я знаю, что у меня на горизонте соревнования", - говорит Дмитрий.

В то же время он прекрасно понимает непрофессионалов, которым сложнее найти мотивацию заставить себя выйти из дома в плохую погоду. Серёгин довольно много времени проводит в Испании и там выходит на каждую пробежку с удовольствием и радостью. "В Латвии нужен промежуток времени, чтобы всё-таки собраться с мыслями".

Дмитрий говорит, что Рига - это удобный город для бегунов. Сам он предпочитает строить свой маршрут вдоль набережной, потому что там нет светофоров и каких-то препятствий.

"Рига - очень зелёный город, для бегунов комфортный. В Риге можно бегать. Единственная проблема - это наши погодные условия, полгода плохая погода. Как в песне пелось, да?"