"Пальцем показывали на человека в "обтягушках": Латвийский бегун Серёгин

Латвийский бегун на длинные дистанции Дмитрий Серёгин в программе "Мне только спросить" рассказал о развитии бега в Латвии за последние 10-15 лет.
Серёгин говорит, что для самочувствия и правильного психоэмоционального состояния он проводит регулярные тренировки, называя это "хорошей зависимостью". Бывает, что спортсмену становится лень, особенно в зимние месяцы, но он себя пересиливает и выходит из дома.
"Цель - это улучшение физической кондиции, спортивных результатов. Я знаю, что у меня на горизонте соревнования", - говорит Дмитрий.
В то же время он прекрасно понимает непрофессионалов, которым сложнее найти мотивацию заставить себя выйти из дома в плохую погоду. Серёгин довольно много времени проводит в Испании и там выходит на каждую пробежку с удовольствием и радостью. "В Латвии нужен промежуток времени, чтобы всё-таки собраться с мыслями".
Дмитрий говорит, что Рига - это удобный город для бегунов. Сам он предпочитает строить свой маршрут вдоль набережной, потому что там нет светофоров и каких-то препятствий.
"Рига - очень зелёный город, для бегунов комфортный. В Риге можно бегать. Единственная проблема - это наши погодные условия, полгода плохая погода. Как в песне пелось, да?"
Присутствует в жизни Дмитрия и беговая дорожка, правда, это случается крайне редко и связано с крайне неблагоприятными условиями, когда нет другой альтернативы.
По словам Серёгина, бег в Латвии становится популярнее, но всё опять же упирается в погодные условия, так как у многих не хватает мотивации тренироваться с ноября по март.
"Это влияет на динамику. Людей чуть больше, чем было 10-15 лет назад, когда я начинал. Люди и пальцем показывали и смотрели большими глазами на человека в "обтягушках". Мужик в обтягивающих штанах. Ещё можно было и что-то неприятное в свой адрес услышать. В целом да, какая-то массовость появилась, появились соревнования, но популярность бега в мире растёт быстрее, чем в Латвии".
Это лишь часть интервью с Дмитрием Серёгиным. Полное интервью смотрите и читайте здесь:
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