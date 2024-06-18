Фото и видео Порзиньгис: Хочу завоевать медали со сборной Латвии

В понедельник Порзиньгис в составе "Бостон Селтикс" завоевал титул чемпиона НБА, став, таким образом, первым латвийским баскетболистом - чемпионом НБА.

Во втором матче серии Порзиньгис получил редкую травму стопы, что не помешало ему вернуться в пятом матче. В четвертой игре лиепайчанин был в заявке, но на площадку не выходил.

"В четвертой игре в Далласе я еще не был особо готов играть, так как нога была распухшая. Сегодня хоть как-то могу двигаться", - рассказал Порзиньгис.

Галерея: Широкая улыбка и шампанское - Порзиньгис празднует титул чемпиона НБА.

"Я чувствовал, что сухожилие находится не на своем месте и очень болит при любом неправильном движении. Замотал и затейпировал все, что мог, чтобы все держалось", - описал Порзиньгис ощущения от игры с такой травмой.

Кроме того, Порзиньгис отметил, что его следующей целью в карьере будет завоевать медали со сборной Латвии. Пока он уклончиво ответил на вопрос, когда ожидается операция, однако, судя по всему, травма не позволит ему этим летом помочь сборной.

В начале июля у сборной Латвии по баскетболу в Риге запланирован квалификационный турнир на Олимпиаду в Париже, победив в котором, неполный месяц спустя нужно будет принять участие и в Олимпиаде.

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