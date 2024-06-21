Следующая остановка в истории о делах и проделках инвестора в Андрейсалу, предпринимателя из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохамеда Али Алаббара, - Сербия. Проект в ее столице Belgrade Waterfront, или как часть местных жителей его называет - Belgrade Waterfraud (мошенничество с водой, - ред.), благодаря клике власти и вместе с этим и доброжелательности ее учреждений продвинулся гораздо дальше, чем в других странах Европы. Но, по меньшей мере судя по доступной сейчас информации, он объят и самыми большими скандалами.

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Как и андрейсальский, так и белградский проект уже с самого начала вызвал у многих вопросы, каковой будет целевая аудитория построенной в рамках проекта собственности, принимая во внимание средние доходы в стране. Однако власть пропускала вопрос мимо ушей и бросилась делать все, чтобы проект двигался вперед, не принимая во внимания ни общественность, ни слова профессионалов, что предложенная версия проекта не соответствует стандартам архитектуры и возможностям городской инфраструктуры. Быстро были внесены изменения в городской план развития Белграда, и не был организован конкурс архитектурных проектов.

"Конечно, то, что мы видели, было действительно смешно. Никаких исследований [не проводилось]. Ни предварительных исследований, ни подсчетов. Ничего. Это только маленьким детям - [они] подготовили несколько милых картинок и под каждой картинкой поставили два предложения, и это было все. Город, страна - они ничего [не сказали] про контроль финансовых, экономических или экологических последствий или чем-либо другом", - так в интервью сказал один заслуженный профессор и эксперт по городскому планированию.

Несмотря на то, что было обещано начать работы в течение полугода, в 2014 году еще ничего не происходило. Вучич даже жаловался, что никто не верит в белградский проект Waterfront, и отметил, что сам президент ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян обещал вложить свои деньги, чтобы ускорить подготовку территории к строительным работам. Нужно отметить, что на тот момент никаких официальных договоров о реализации проекта с городом или страной застройщик не подписал.