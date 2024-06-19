Видео Россия, возможно, нашла способ защитить Крымский мост от ударов Украины

Баржи, как утверждается, были развернуты для защиты моста от широко известных украинских подводных беспилотников, оснащенных теперь ракетами.

Russia continues adding barriers around the Crimean bridge to defend against Ukraine’s naval drones in the Kerch Strait. pic.twitter.com/2n6xhARhVf — Brady Africk (@bradyafr) June 11, 2024

Предыдущие попытки защитить стратегически важный для России мост не увенчались успехом, поскольку с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ нанесло по мосту несколько успешных ударов.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что в конце мая 2024 года Россия начала развертывание барж на южном конце 19-километрового моста в качестве защитных заграждений. На спутниковых снимках, сделанных Министерством обороны 23 мая, к мосту прибывают несколько барж.

В заявлении ведомства говорится, что эти баржи были размещены таким образом, чтобы они могли сбивать украинские беспилотники и не допускать обстрела моста и проплывающих возле него кораблей с выгодных ракурсов. Спустя более чем две недели после того, как были сделаны фотографии, к линии обороны были добавлены дополнительные баржи.

Аналитики, однако, отмечают, что неясно, будет ли этих мер достаточно для защиты моста.

"Эти препятствия усложняют уравнение, но оно по-прежнему разрешимо", - написал в соцсети X американский военный аналитик Брэди Африк.

Мост длиной 19 километров открылся через четыре года после того, как Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году.

Мост имеет важное логистическое значение, поскольку по нему обеспечивается доставка военной техники между территорией России и оккупированным Крымом.

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