Business Insider: Украина готовится наносить удары по Крыму

Украина активно уничтожает российские системы ПВО в Крыму, чтобы затем атаковать оккупированный Россией Крымский полуостров истребителями F-16. Ряд западных военных экспертов убеждены, что если Украина и сможет добиться крупной победы над Россией, то это произойдет в Крыму, сообщает Business Insider.
Президент Украины Владимир Зеленский не раз давал понять, что особое внимание будет уделено борьбе за Крым.
Ольга Хвостунова, научный сотрудник программы "Евразия" американского Института внешнеполитических исследований убеждена, что Крым очень скоро доставит российскому диктатору Владимиру Путину большую головную боль.
Для Путина поражение в Крыму было бы "не просто поражением, а унижением", уверена Хвостунова.
Уже в 2023 году ВСУ начали активно наносить удары по российским военным объектам в Крыму, атакуя ракетами, подводными и воздушными беспилотниками. В 2024 году Киев также нанес несколько ударов по российским системам ПВО и авиабазам в Крыму.
Эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова отмечает, что эти удары не являются спонтанными и планировались Киевом в течение нескольких недель. Для достижения поставленной цели использовались разведданные, а также спутниковые снимки.
Старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова отметила, что удары Украины по российскому Черноморскому флоту вынудили Кремль спрятать свои корабли как можно дальше от Крыма.
В то же время это позволило Киеву возобновить перевозки зерна морским транспортом.
Постоянные нападения Киева на Крым не позволяют Путину использовать Крым для достижения своих военных целей в Украине. Взрыв Крымского моста может стать символической и стратегической победой Киева. Украина не раз атаковала мост, но до сих пор мост выдерживал эти атаки.
Украинская разведка пообещала полностью разрушить мост в 2024 году. Россия также прекрасно понимает, что мост может быть разрушен, поэтому срочно строится новая железная дорога, соединяющая Крым с Ростовом, пересекающая оккупированные территории Украины.
Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс убежден, что своими ударами по российским системам ПВО в Крыму Киев готовит почву для атак истребителей F-16.
Как только система ПВО будет уничтожена, полуостров больше не будет путинской "военной крепостью" в Черном море.
Путин боится потерять Крым, поэтому на полуостров перебрасываются системы ПВО из других регионов России. Не так давно в Минобороны России сообщили, что на полуостров доставлена новейшая система С-500.
Эксперты ранее заявляли, что для освобождения Крыма не нужна наземная операция. Важно уничтожить все линии подачи боеприпасов и дождаться, пока у противника закончатся ресурсы для защиты.
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