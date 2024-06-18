Business Insider: Украина готовится наносить удары по Крыму

В то же время это позволило Киеву возобновить перевозки зерна морским транспортом.

Постоянные нападения Киева на Крым не позволяют Путину использовать Крым для достижения своих военных целей в Украине. Взрыв Крымского моста может стать символической и стратегической победой Киева. Украина не раз атаковала мост, но до сих пор мост выдерживал эти атаки.

Украинская разведка пообещала полностью разрушить мост в 2024 году. Россия также прекрасно понимает, что мост может быть разрушен, поэтому срочно строится новая железная дорога, соединяющая Крым с Ростовом, пересекающая оккупированные территории Украины.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс убежден, что своими ударами по российским системам ПВО в Крыму Киев готовит почву для атак истребителей F-16.

Как только система ПВО будет уничтожена, полуостров больше не будет путинской "военной крепостью" в Черном море.

Путин боится потерять Крым, поэтому на полуостров перебрасываются системы ПВО из других регионов России. Не так давно в Минобороны России сообщили, что на полуостров доставлена ​​новейшая система С-500.

Эксперты ранее заявляли, что для освобождения Крыма не нужна наземная операция. Важно уничтожить все линии подачи боеприпасов и дождаться, пока у противника закончатся ресурсы для защиты.

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