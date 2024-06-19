Премьер: министерство обороны нуждается в реорганизации

Министерство обороны нуждается в реорганизации, чтобы уменьшить негативное влияние, связанное со скандалами в оборонном секторе, и дать кредит доверия всем, кто честно выполняет свою работу и трудится в сложных условиях, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем в среду, 19 июня.
Ринкевич ранее заявил, что ожидает от министра обороны Андриса Спрудса более активных действий, в свою очередь Силиня сообщила, что встречалась с министром для обсуждения проблем.
Премьер-министр подчеркнула на пресс-конференции, что, в отличие от других министерств, у Минобороны достаточно гарантированное финансирование, при этом немалое, но и задач перед ним стоит много.
Силиня отметила, что в настоящее время страна укрепляет свою безопасность. Проводится много крупных закупок, которые никогда раньше не осуществлялись.
Речь идет о противовоздушной обороне, ракетах и других видах вооружения, но есть и множество местных закупок, например, чтобы построить полигон в Селии и повысить готовность Латвии к приему союзников по НАТО, численность которых постепенно увеличивается с уровня боевой группы до уровня бригады.
"Это требует огромного объема работы, которую мы можем и не видеть в повседневной жизни, а также это требует структурированных действий и плана со стороны Минобороны. Правительство приняло решение выделить Минобороны 10 млн евро на укрепление восточной границы как части Балтийской линии обороны. Мы все на основе одних и тех же принципов укрепляем наши границы, но каждый немного по-своему, и это тоже работа Минобороны", - сказал Силиня журналистам.
Также премьер напомнила, что Латвия вместе с Великобританией является одной из ведущих стран в коалиции дронов.
Силиня подчеркнула, что все ждут результатов и того, какой будет дальнейшая работа коалиции, как будет координироваться работа, чтобы в следующем году Украина получила то, что обещано. Она отметила, что часть дронов уже доставлена в Украину, но это относительно небольшое количество, поэтому необходим более четкий план по координации работы коалиции.
"Речь также идет о том, как мы организуем нашу работу, чтобы укрепить оборонный потенциал и развивать нашу военную промышленность. Я говорила об этом и с министром обороны, и с министром экономики. Я ожидаю от них совместного сообщения для правительства. Необходимо разработать стратегию военной промышленности", - сказала премьер-министр.
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