Премьер: министерство обороны нуждается в реорганизации

Ринкевич ранее заявил, что ожидает от министра обороны Андриса Спрудса более активных действий, в свою очередь Силиня сообщила, что встречалась с министром для обсуждения проблем.

Премьер-министр подчеркнула на пресс-конференции, что, в отличие от других министерств, у Минобороны достаточно гарантированное финансирование, при этом немалое, но и задач перед ним стоит много.

Силиня отметила, что в настоящее время страна укрепляет свою безопасность. Проводится много крупных закупок, которые никогда раньше не осуществлялись.

Речь идет о противовоздушной обороне, ракетах и других видах вооружения, но есть и множество местных закупок, например, чтобы построить полигон в Селии и повысить готовность Латвии к приему союзников по НАТО, численность которых постепенно увеличивается с уровня боевой группы до уровня бригады.