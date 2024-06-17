Программа: министра обороны критикуют, может ли последовать отставка?

В разговоре с Nekā personīga премьер-министр Эвика Силиня опровергла существования плана по замене министра в ближайшем будущем.

Эдгар Ринкевич в беседе с Nekā personīga отметил, что ожидает более активной работы министерства во многих сферах. Президент дипломатично избегает публичной оценки или критики работы министра, потому что это задача премьер-министра.

"В тот момент, когда Минобороны что-то нужно, например, для производства дронов. Или что-то, что нужно в Латвии, там зачастую очень большая бюрократия. У меня такое ощущение, что не только Минобороны, но и мы все еще не переориентировались на то, что сейчас не совсем мирное время.

Слышу, что диалога нет, что часто не хватает какого-то взаимного понимания. Еще я слышу аргумент, что нам иногда предлагают то, что нам на самом деле не нужно. Это можно уточнить в ходе прямых переговоров.

Это то, что я когда-то призывал делать активнее - активнее говорить, пытаясь понять и определить, что нам нужно. Я приглашаю промышленность к участию, но вместе с тем, чтобы промышленность понимала, что, возможно, не все, что разрабатывается, является именно тем, что нужно.

Я бы не сказал, что ситуация в моем понимании черно-белая.