Программа: министра обороны критикуют, может ли последовать отставка?

Коалиция дронов буксует, закупки затягиваются на месяцы и даже годы, а с предпринимателями никто не хочет разговаривать. Принятие решения задерживается. Министр обороны Андрис Спрудс и возглавляемое им министерство подвергаются критике со стороны отрасли. В беседе с Nekā personīga президент государства согласился, что в работе министерства есть проблемы.
Президент Эдгар Ринкевич отправил в отставку главу Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC) Эрвина Копейку.
Весной этого года он был отстранен от занимаемой должности в связи с возбуждением уголовного дела о возможной подделке документов. VALIC является учреждением, находящимся в ведении министра обороны, которое осуществляет закупки для Национальных вооруженных сил.
VALIC было поручено организовать закупку продовольствия на 220 миллионов, которая закончилась скандалом.
Скандалы вокруг госзакупками также являются одной из причин того, что обещания в оборонном секторе не подтверждаются делами, заявили нескольких предпринимателей из военного сектора, с которыми побеседовала программа и которые отказались говорить на камеру, потому что продолжают работать с министерством и армией.
Наблюдается боязнь чиновников принимать решения, что является следствием ситуации, которая, по оценке производителя военной техники, "близка к катастрофе".
От ряда предпринимателей поступают сигналы о том, что они не могут полагаться на графики и сроки закупок. В качестве наиболее абсурдного примера предприниматели приводят тендер на ремонт самоходных гаубиц. Он был начат 5 лет назад, а завершился только сейчас.
В Сейме была создана специальная комиссия для оценки различных потребностей армии, возможных предложений от бизнеса и возможностей для сотрудничества. Предприниматели по-прежнему ломятся в закрытые двери - так утверждает глава комиссии.
Депутат Сейма Андрис Кулбергс:
"Эти лозунги - миллион беспилотников в этом году в поддержку Украины. Давайте развивать инновации в военной промышленности - это хорошо, это нужно. Конечно, с нуля... У нас ничего толком не было, у нас нет военной промышленности.
К сожалению, рабочих мест под этими лозунгами нет. Министр должен на самом деле засучить рукава. Он должен встретиться с самими предпринимателями, спросить их, в чем проблема и как ее быстрее всего решить. Это происходит? Этого не происходит, потому что нет встреч с предпринимателями".
"Конкретный пример - внедорожник FOX или LAPSA. Его прототип разработали частные предприниматели по заказу оборонной промышленности. Привлекли инвесторов. По заданию армии автомобиль должен был выдерживать высокие нагрузки, выдерживать климат и географию Латвии, а также быть простым в эксплуатации и обслуживании.
Изготовлен из неотражающих материалов, он малозаметен, имеет низкий силуэт и тихий двигатель.
Кроме того, модифицировать машину для быстрого изменения использования под разные тактические задачи проще, чем конкурирующую продукцию, выпускаемую под марками крупных автозаводов", - продолжил Кулбергс.
С момента разработки прототипа прошло несколько лет, но предприниматели до сих пор не получили ответа от Минобороны, понадобятся ли внедорожники латвийской армии или нет, отметил Андрис Кулбергс.
Неофициально известно, что бизнесмены даже рассматривали возможность просто продать предприятие с правом производства прототипа Украине, если он не понадобится Латвии.
Кулбергс продолжает: "Прототип заказан, он всем очень нравится, все понятно и круто.
Потенциальный спрос в зарубежных странах тоже есть, но путаница с ответами - да, закажу, не закажу, будет, не будет.
Так же нам ответили в комиссии, что такой ясности нет. Ответ "нет" - это тоже ответ, но такого ответа не существует".
С декабря прошлого года Минобороны работает без госсекретаря, который является основным лицом, ответственным за организацию работы министерства.
Тот факт, что министерство месяцами фактически оставалось без "хозяина", было огромной ошибкой в условиях военного времени, уверен Кулбергс.
В то время, когда Латвии нужно помочь Украине и министр должен быть военным министром, а не повторять лозунги, за которыми не следуют действия, это привело к потере доверия к отрасли, сообщает дупутат.
Депутат Сейма Айнар Латковскис утверждает:
"То, что были такие проблемы, комиссии в Сейме были проинформированы об этом непосредственно со стороны военной промышленности, конкретно о поддержании контактов, об отсутствии мощностей.
Политические заявления звучат громко. Политические приоритеты на уровне правительства и министерства определены, но реализация непосредственно со стороны министерства и армии отстает".
В залах Сейма и правительства в последние недели ходили слухи о том, что президент выразил недовольство работой министра обороны. Возможная причина этого - новый госсекретарь, ранее занимавший должность советника президента.
В разговоре с Nekā personīga премьер-министр Эвика Силиня опровергла существования плана по замене министра в ближайшем будущем.
Эдгар Ринкевич в беседе с Nekā personīga отметил, что ожидает более активной работы министерства во многих сферах. Президент дипломатично избегает публичной оценки или критики работы министра, потому что это задача премьер-министра.
"В тот момент, когда Минобороны что-то нужно, например, для производства дронов. Или что-то, что нужно в Латвии, там зачастую очень большая бюрократия. У меня такое ощущение, что не только Минобороны, но и мы все еще не переориентировались на то, что сейчас не совсем мирное время.
Слышу, что диалога нет, что часто не хватает какого-то взаимного понимания. Еще я слышу аргумент, что нам иногда предлагают то, что нам на самом деле не нужно. Это можно уточнить в ходе прямых переговоров.
Это то, что я когда-то призывал делать активнее - активнее говорить, пытаясь понять и определить, что нам нужно. Я приглашаю промышленность к участию, но вместе с тем, чтобы промышленность понимала, что, возможно, не все, что разрабатывается, является именно тем, что нужно.
Я бы не сказал, что ситуация в моем понимании черно-белая.
Я вижу, что есть вещи, которые происходят, я вижу, что есть вещи, которые мы должны делать быстрее, как с юридической, так и с бюрократической точки зрения".
На вопрос, удовлетворен ли президент способностью министра решать эти дела, Ринкевич ответил:
"Вы знаете, я не тот, кто оценивает работу министров. Это вопрос премьер-министра. Как я уже сказал, я вижу много вещей, над которыми нужно работать больше и быстрее, но я также очень хорошо понимаю масштабы работы. Есть много вещей, где нам нужно работать быстро, и я надеюсь, что министр будет так работать. Теперь у него есть команда.
На вопрос программы, можно ли сменить министра, чтобы поставить на него кого-то более активного, президент ответил:
"Думаю, наступит момент, когда премьер-министр представит в Сейме отчет о проделанной работе. Думаю, это вопрос, по которому премьер-министр будет оценивать работу членов своего правительства. Задача премьер-министра, в соответствии с Конституцией, оценивать работу каждого министра.
Возможно, учитывая деликатность многих вещей, я не могу высказывать их публично, но это не значит, что эти вещи остаются незамеченными".
Действия не соответствуют словам и обещаниям. Вот что говорят о возможностях Минобороны бизнесмены в частных беседах.
То же самое можно сказать и об обещаниях очистить Латвию от символов, прославляющих советскую эпоху. Многие из них сохранились и напоминают жителям о недавнем присутствии оккупационной армии в Латвии, сообщает программа.
Журналист Янис Кревиц высказывается о советских символах:
"Закюсала. Здесь расположено Латвийское телевидение. Стратегический объект. А рядом здание, из которого до недавнего времени радио, связанное с Александром Мирским, транслировало программы радио "Спутник". А перед ним эта пушка, дуло которого направлено в сторону LTV".
"Радио Спутник" является одной из составляющих российского пропагандистского государственного медиаконцерна - агентства "Россия сегодня".
"Несколько лет назад мы заметили, что его программы можно услышать на "Авторадио", зарегистрированном и вещающем в Латвии.
Когда-то он принадлежал Александру Мирскому, бывшему депутату Сейма и Европарламента, который публично восхвалял нападение России.
Фильм Мирского, прославляющий мощь советской армии, был снят с показа в кинотеатре Splendid Palace только после публичного скандала", - отметил журналист.
Несколько сотрудников латвийского телевидения рассказывают, что на Закусале кто-то время от времени поворачивает ствол пушки в сторону здания LTV.
Оружие находится на частной земле. К нему прикреплены этикетки с пояснением, что к оружию запрещено приближаться ближе, чем на 20 метров. И что это 57-мм зенитная пушка С-60 1950 года выпуска.
Пушка демилитаризована и не пригодна для стрельбы. В описании упоминается SIA HISTORICAL MUSEUM. Владельцами этой компании, уставной капитал которой составляет 327 000 евро, являются Александр Мирский и его жена Татьяна.
Аналогичное демилитаризованное устройство - 76,2-миллиметровая пушка ЗИС-3 экспонировалось в Екабпилсе.
Фермер Гундарс Калве ночью на своем тракторе скинул ее в Даугаву, за что ему даже грозил тюремный срок.
Некоторые политики, хотя и часто бывали на телевидении, не заметили эту советскую пушку. Они считают, что ее следует убрать.
Депутат Сейма Айнар Латковскис обещает привлечь внимание Службы госбезопасности Латвии (VDD).
Мэр Риги Вилнис Кирсис, узнав о пушке, заявил: "Посмотрим, что можно сделать. На мой взгляд, конечно, это неприемлемо".
Депутат Сейма Андрис Кулбергс признает, что такая вещь, возможно, должна находиться в Латвийском военном музее, а не рядом с объектами государственного значения на частной территории.
Депутат Сейма Раймонд Бергманис: "Тогда кто-то должен спросить у служб, почему все это происходит, почему ее там показывают и почему она там выставлена".
Янис Домбрава сказал: "Я как-то спросил об этом на Латвийском телевидении. Как вы оцениваете, что на ваше здание направлен ствол пушки? Ответ был: нас все устраивает".
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