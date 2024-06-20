Видео Баталии не только на поле: во время матча Евро-2024 подрались фанаты

Во вторник, 18 июня, футболисты сборной Турции в групповом турнире чемпионата Европы 2024 года обыграли сборную Грузии. Однако игра привлекла внимание в том числе и из-за массовой драки болельщиков на стадионе.
Сборная Грузии дебютировала на чемпионатах Европы по футболу с поражения против Турции (1:3). Впрочем, команда показала хорошую игру и боролась до очки до самого конца матча. Жорж Микаутадзе забил первый гол Грузии в истории чемпионатов Европы.
В то время как игроки показали положительные стороны Грузии и Турции, болельщики опозорили свои страны. Во время игры примерно 40 фанатов с каждой стороны были вовлечены в драки, пишет Reuters.
18.06.2024 EURO 2024, Dortmund🇩🇪— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 18, 2024
Turkey🇹🇷 vs Georgia🇬🇪https://t.co/wMjTdoqBOr pic.twitter.com/NAtr5TNs0t
18.06.2024 EURO 2024, Dortmund🇩🇪— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 18, 2024
Turkey🇹🇷 vs Georgia🇬🇪https://t.co/wMjTdoqBOr pic.twitter.com/1noLFOiwbg
18.06.2024 EURO 2024, Dortmund🇩🇪— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 18, 2024
Turkey🇹🇷 vs Georgia🇬🇪https://t.co/wMjTdoqBOr pic.twitter.com/aX2dqLdQ4f
Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, когда группа грузинских болельщиков напала на турецких футбольных фанатов, сообщает чешское издание Hooligans.
18.06.2024 EURO 2024, Dortmund🇩🇪— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 18, 2024
Turkey🇹🇷 vs Georgia🇬🇪, Georgia supporters Beat up a group of Fans supporting Turkey after Turkey beat them 3:1https://t.co/wMjTdor9DZ pic.twitter.com/mIHv8AJ2E7
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