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Видео Баталии не только на поле: во время матча Евро-2024 подрались фанаты

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Болельщики сборных Турции и Грузии
Болельщики сборных Турции и Грузии Фото: Reuters/ScanPix

Во вторник, 18 июня, футболисты сборной Турции в групповом турнире чемпионата Европы 2024 года обыграли сборную Грузии. Однако игра привлекла внимание в том числе и из-за массовой драки болельщиков на стадионе.

Сборная Грузии дебютировала на чемпионатах Европы по футболу с поражения против Турции (1:3). Впрочем, команда показала хорошую игру и боролась до очки до самого конца матча. Жорж Микаутадзе забил первый гол Грузии в истории чемпионатов Европы.

В то время как игроки показали положительные стороны Грузии и Турции, болельщики опозорили свои страны. Во время игры примерно 40 фанатов с каждой стороны были вовлечены в драки, пишет Reuters.

Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, когда группа грузинских болельщиков напала на турецких футбольных фанатов, сообщает чешское издание Hooligans.

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