Видео Баталии не только на поле: во время матча Евро-2024 подрались фанаты

Сборная Грузии дебютировала на чемпионатах Европы по футболу с поражения против Турции (1:3). Впрочем, команда показала хорошую игру и боролась до очки до самого конца матча. Жорж Микаутадзе забил первый гол Грузии в истории чемпионатов Европы.

В то время как игроки показали положительные стороны Грузии и Турции, болельщики опозорили свои страны. Во время игры примерно 40 фанатов с каждой стороны были вовлечены в драки, пишет Reuters.

Беспорядки продолжились и за пределами стадиона, когда группа грузинских болельщиков напала на турецких футбольных фанатов, сообщает чешское издание Hooligans.

18.06.2024 EURO 2024, Dortmund🇩🇪

Turkey🇹🇷 vs Georgia🇬🇪, Georgia supporters Beat up a group of Fans supporting Turkey after Turkey beat them 3:1https://t.co/wMjTdor9DZ pic.twitter.com/mIHv8AJ2E7 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) June 18, 2024

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