"Я больше не я". Ольга Камбала о теневой стороне славы и знаменитом скандале с "чухней"

Ольга Камбала, жена бывшего баскетболиста Каспара Камбалы, в программе Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются"), откровенно рассказала об обратной стороне славы и о том, что представляет собой жизнь после знаменитого скандала с "чухней".
Ольга и ее муж Каспарс Камбала некоторое время были участниками реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Их повседневная жизнь демонстрировалась на телеэкранах - как красивые моменты, так и не очень.
Во время шоу пострадало и психическое здоровье Ольги, а также ее бизнес. Одним из самых громких скандалов стала история с "чухней". Необдуманное высказывание о жителях других городов вызвало широкий резонанс в Сети.
На вопрос, каково это - жить без камер, Ольга восклицает, что это прекрасно. "Я оказалась плохим персонажем, очень тяжело жить с тем, что ты просыпаешься утром, открываешь новости и психуешь: я этого не делала, я этого не говорила!" Ольга не скрывает, что каждое ее утро начиналось со слез.
Она несколько раз хотела уйти из шоу, но ее останавливал контракт.
Ольга Камбала вспоминает, как ей предложили стать участницей шоу. "Узнав, каким будет гонорар,
честно говоря, я подумала, что выиграла в лотерею!"
Однако Каспарс был не слишком доволен, ведь его тоже будут показывать, учитывая, что он является частью жизни Ольги, но гонорар останется прежним. Во втором сезоне в контракт включили и Каспара, а позже и дочь Лукерью.
Ольга не скрывает, что ей нравилось быть популярной, до... В этот момент она ссылается на скандал с "чухней". Она рассказывает, что в то время была гостем подкаста и небольшая часть ее выступления была вырезана, из-за чего против нее ополчилось огромное количество людей.
Поначалу она смеялась над ситуацией, но все изменилось в течение дня, когда несколько человек написали ей личные оскорбления. "Умри, калека ты такая, мы тебя убьем", - перечисляет она лишь некоторые из слов, которые были направлены в ее адрес.
Ей до сих пор горько от того, как Dobeles dzirnavnieks поступил. Она считает, что компания инициировала огромную цепь моббинга, которую поддержали другие.
После случившегося Ольга очень осторожно относится к своим словам: "Но поймите, я больше не я".
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