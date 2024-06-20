"Я больше не я". Ольга Камбала о теневой стороне славы и знаменитом скандале с "чухней"

Ольга и ее муж Каспарс Камбала некоторое время были участниками реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Их повседневная жизнь демонстрировалась на телеэкранах - как красивые моменты, так и не очень.

Во время шоу пострадало и психическое здоровье Ольги, а также ее бизнес. Одним из самых громких скандалов стала история с "чухней". Необдуманное высказывание о жителях других городов вызвало широкий резонанс в Сети.

На вопрос, каково это - жить без камер, Ольга восклицает, что это прекрасно. "Я оказалась плохим персонажем, очень тяжело жить с тем, что ты просыпаешься утром, открываешь новости и психуешь: я этого не делала, я этого не говорила!" Ольга не скрывает, что каждое ее утро начиналось со слез.

Она несколько раз хотела уйти из шоу, но ее останавливал контракт.

Ольга Камбала вспоминает, как ей предложили стать участницей шоу. "Узнав, каким будет гонорар,

честно говоря, я подумала, что выиграла в лотерею!"