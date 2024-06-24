Лева Би-2: "Когда в зале находится Алла Пугачева, выходить и петь страшно"

Дружеских отношений, чтобы ходить друг к другу в гости, у них нет, но вместе с группой "Би-2" они не раз принимали участие в совместных творческих проектах. Например, в "Рождественских встречах", которые раньше делала Примадонна.

"Самое запоминающееся - это концерт в Тель-Авиве, была приглашена Алла Борисовна вместе с Максом. Они пришли. Тот факт, что в зале находится Алла Пугачева - выходить и петь прям страшно [...]. Это лишний определенный мандраж, дополнительный [...].

Алла Борисовна с Максимом пришли к нам в гримерку, посидели у нас достаточно долго. Мы поговорили".

Музыкант подчеркнул, что после разговора, который был таким спокойным, домашним, равноправным общением, он забыл о какой-либо тревоге перед выступлением. Он заметил, что это была такая поддержка от Аллы Пугачевой, которую он не ощущал никогда.

Напомним, группа "Би-2" выступит 27 июля на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala, а 29 августа в концертном зале "Дзинтари" представит сольную акустическую программу.

Видео: Интервью с Левой Би-2

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