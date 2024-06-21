Фото и видео Порзиньгис принял участие в чемпионском параде НБА с флагом Латвии на плечах

В понедельник "Селтикс" вместе с Порзиньгисом завоевали титул чемпионов НБА, и Порзиньгис стал первым представителем Латвии - чемпионом НБА. Для бостонской команды это первый титул с 2008 года.

Ожидается, что парад чемпионов, на котором баскетболисты будут кататься на транспортных средствах в форме лодок или duck boat, в Бостоне посмотрят около миллиона болельщиков. Бостонские команды традиционно используют такие лодки в своих парадах.

"Сетликс" с 18 чемпионскими титулами стал самым титулованным клубом НБА. До этого бостонская команда делила статус самой титулованной команды с "Лос-Анджелес Лейкерс".

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