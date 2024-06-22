Оперативное командование воздушных сил Польши на платформе Х сообщило, что в воздушное пространство Польши подняты самолеты Польши и союзников.

"Прошлой ночью наблюдалась интенсивная активность российской авиации дальнего действия, включающая запуск крылатых ракет, беспилотников и баллистического оружия по целям на западе Украины", - сказано в сообщении.

В командовании заявили, что "предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши» и что оно "постоянно контролирует ситуацию".

Самолеты вернулись на базу около 6:00 утра, с субботу, 22 июня.

Польша часто отвечает на широкомасштабные российские авиаудары по территории Украины, поднимая в воздух истребители.

Уже сообщалось, что в ночь на субботу, 22 июня, энергетическая инфраструктура в трех регионах Украины была повреждена после того, как Россия нанесла ракетные удары.

"Атакованы объекты в южном и западном регионах, повреждено оборудование", - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Месяцы российских ударов по украинским энергетическим объектам уничтожили половину электрогенерирующих мощностей Украины, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент объявил, что все украинские больницы и школы должны быть оснащены солнечными батареями как можно скорее. "Мы делаем все, чтобы попытки России шантажировать нас теплом и электричеством провалились", - добавил он.

Максим Тимченко, глава украинской энергетической компании, предупредил, что Украине "этой зимой грозит серьезный кризис", если западные союзники не окажут военную помощь для защиты энергетических сетей.

Зеленский неоднократно призывал союзников Украины направить больше систем ПВО для защиты жизненно важной инфраструктуры страны.

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