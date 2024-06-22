"Атакованы объекты в южном и западном регионах, повреждено оборудование", - сказано в сообщении на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что "в регионе на востоке" страны "при обстреле отключалась воздушная ЛЭП, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте".

А результате обстрела на одном из энергетических объектов пострадали два энергетика, сообщило Минэнерго.

Эта атака на украинскую энергетическую инфраструктуру стала восьмой за последнее время, отмечает "Укрэнерго".

ВСУ сообщили, что сбили 12 российских ракет из 16 и все 13 запущенных ударных беспилотников.

По данным командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, Россия использовала 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 (из них сбиты 7), 2 ракеты "Искандер-К" (сбита одна) и 4 ракеты "Калибр" (сбиты все).

Месяцы российских ударов по украинским энергетическим объектам уничтожили половину электрогенерирующих мощностей Украины, заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент объявил, что все украинские больницы и школы должны быть оснащены солнечными батареями как можно скорее. "Мы делаем все, чтобы попытки России шантажировать нас теплом и электричеством провалились", - добавил он.

Максим Тимченко, глава украинской энергетической компании, предупредил, что Украине "этой зимой грозит серьезный кризис", если западные союзники не окажут военную помощь для защиты энергетических сетей.

Зеленский неоднократно призывал союзников Украины направить больше систем ПВО для защиты жизненно важной инфраструктуры страны.

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