Могут снизить зарплаты сотрудникам компании, которая координирует Rail Baltica

Балтийское совместное предприятие RB Rail, являющееся центральным координатором проекта, отвечает за разработку строительных проектов, закупку систем сигнализации и электрификации. В нем работают 203 сотрудника.

За заключение за заключение строительных договоров, надзор и отчуждение недвижимости отвечает компания Минсообщения Латвии Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL). Компания реализует проект в Латвии. Всего в ней работает 115 сотрудников.

Заработная плата до налогообложения - "на бумаге" или брутто, например у специалистов RB Rail - от 1800 до 4000 евро, в EDzL - от 2700 до 3299 евро в месяц.

Руководители среднего звена и специалисты в RB Rail получают от 4000 до 5600 евро, в EDzL - от 3900 до 4599 евро.

Руководители высшего уровня в RB Rail зарабатывают от 5000 до 8800 евро, в EDzL - от 4600 до 5500 евро.

Зарплаты в EDzL такие же, как и в других компаниях государственного капитала в Латвии, но потолок заработной платы RB Rail в большинстве случаев выше.

Это касается и зарплат правления - в EDzL они составляют от 5647 до 6275 евро, а в RB Rail - от 9390 до 21866 евро в месяц.

Вопрос о зарплатах рассматривается наряду с другими, сообщили в Министерстве сообщения.

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