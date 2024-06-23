Видео Ночевка, костры и сбор трав на берегу моря - это не запрещено? Отвечает специалист

Видео: Сюжет передачи 4. Studija (на латышском языке)

В случае нахождения за пределами охраняемой территории, надо учитывать правила муниципалитета - от одного самоуправления к другому они отличаются. Так, самоуправление может запрещать на конкретном участке жечь костры или находиться с собакой. Карта, на которой можно определить, где на берегу у моря можно или нельзя ночевать, пока не создана.

"К примеру, обязанность собрать за собой отходы, даже если ты разжигал костер в разрешенном месте. Сейчас лето, пожароопасный период, и костер надо погасить. Второй вопрос - что используется в костре в качестве топлива. Нельзя пойти в лес и наломать зеленых веток или набрать валежник, чтобы потом сжечь", - рассказала специалист.

За что же даются штрафы?

"Если кто-то ненадолго поставит палатку или возьмет примус и разожжет, чтобы согреть еду, или выроет в песке ямку, устроит там костер и потому приберет, то скорее всего никто не побежит, чтобы наложить большой штраф. Их в основном применяют, если делаешь что-то запрещенное в зоне серых дюн", - рассказала представитель DAP.

Размер штрафа может составлять от 30 до 1 400 евро за костер или палатку в неположенном месте. В отдельных случаях оштрафовать могут дважды: за нарушение Закона о защитных поясах и Правил об охраняемых территориях.