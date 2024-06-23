Видео Ночевка, костры и сбор трав на берегу моря - это не запрещено? Отвечает специалист

Лиго и Янов день - излюбленные даты для отдыха у моря. Но можно ли ночевать на берегу и жечь костер без риска получения штрафа? Разбиралась передача 4. Studija, передает Rus.LSM.
Говоря о побережье, стоит учитывать требования Закона о защитных поясах. Так, в защитный пояс нельзя въезжать на транспорте, по ней нельзя ездить и парковаться, за исключением мест, где есть специальные дороги или стоянки, отметила представитель Управления защиты природы (DAP) Гита Строде.
"Это самое распространенное нарушение: въезжают и становятся там, где нельзя", - поделилась она. Нельзя ставить палатки и жечь костры в серых дюнах, которые также являются частью прибрежного защитного пояса. Это разрешено только в специально оборудованных местах. Закон, однако, не запрещает ночевать на деревьях в гамаках в защитных зонах за пределами охраняемых природных территорий - при условии, что потом за собой все приберут.
"Если речь о пляже, тут все довольно сложно. Если есть охраняемая территория, а на побережье у нас таких довольно много, то на [находящемся на ней] пляже нельзя ни палатку ставить, ни костер разводить. Все это можно делать только в специально оборудованных местах - в кемпингах, благоустроенных местах для отдыха и так далее", - рассказала Строде.
Видео: Сюжет передачи 4. Studija (на латышском языке)
В случае нахождения за пределами охраняемой территории, надо учитывать правила муниципалитета - от одного самоуправления к другому они отличаются. Так, самоуправление может запрещать на конкретном участке жечь костры или находиться с собакой. Карта, на которой можно определить, где на берегу у моря можно или нельзя ночевать, пока не создана.
"К примеру, обязанность собрать за собой отходы, даже если ты разжигал костер в разрешенном месте. Сейчас лето, пожароопасный период, и костер надо погасить. Второй вопрос - что используется в костре в качестве топлива. Нельзя пойти в лес и наломать зеленых веток или набрать валежник, чтобы потом сжечь", - рассказала специалист.
За что же даются штрафы?
"Если кто-то ненадолго поставит палатку или возьмет примус и разожжет, чтобы согреть еду, или выроет в песке ямку, устроит там костер и потому приберет, то скорее всего никто не побежит, чтобы наложить большой штраф. Их в основном применяют, если делаешь что-то запрещенное в зоне серых дюн", - рассказала представитель DAP.
Размер штрафа может составлять от 30 до 1 400 евро за костер или палатку в неположенном месте. В отдельных случаях оштрафовать могут дважды: за нарушение Закона о защитных поясах и Правил об охраняемых территориях.
Стоит держать в уме и правила при сборе трав на венок. "Главное не рвать охраняемые растения. Конечно, не все знают, какое растение охраняемое. В дюнах часто растет маленькая незаметная полевица - если видите ее, можно рвать, вреда от этого не будет", - рассказала Строде.
Другое дело - цветущие растения. "В дюнах можно встретить чину - для обычного человека она выглядит как душистый горошек. Рвать ее нельзя. Может расти раскрытый прострел с красивыми пушистыми головками - его также не разрешается трогать, дадим ему разбросать смена. В некоторые годы в дюнах на Лиго встречается много растений, которые можно нарвать и стать нарушителем", - поделилась представитель DAP.
"Безопасными" в качестве растений для венка остаются подмаренник, ромашка, купырь или полевица.
Если вы не уверены, охраняется ли растение, которое вам понравилось, лучше его не трогать. Отдыхая у моря, как и в любом другом месте, следует соблюдать очевидные правила приличия и убрать за собой.
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