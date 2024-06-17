В Риге Лиго можно отпраздновать в Межапарке, Дзегужкалнсе и Гризинькалнсе

В выходные рижан и гостей столицы приглашают "лиговать" в одном из трех мест - в Межапарке, Дзегужкалнсе или Гризинькалнсе.
В выходные рижан и гостей столицы приглашают "лиговать" в одном из трех мест - в Межапарке, Дзегужкалнсе или Гризинькалнсе.
Как сообщает LETA со ссылкой на Рижскую Думу, в "Зелёном театре" Межапарка 23 июня пройдет Rīgas zaļumballe. Празднование в Янову ночь начнется в 20 часов и продлится до рассвета.
На празднике с народными мелодиями выступят группы Ogas и Stiprās sievas. С 21:00 выступит группа Vintāža, а рок-отделение на "Зеленой вечеринке" будет вести Атис Иевиньш в сопровождинии группы. Около полуночи на сцену выйдут Ингус Улманис и группа Lādezers.
Позже на сцену выйдут Интарс Бусулис и Abonementa orķestris, а сразу после 2 ночи, ближе к рассвету будет играть группа Mazais princis, главный мотив их творчества - любовь. В самом конце Яновой ночи празднующие встретят солнце вместе с курземской шлягер-группой Roja. Вместе с гостями этой короткой ночью будут праздновать ведущие мероприятия - актеры из GraBulis Андрис Булис и Гинтс Гравелис.
23 июня с 20:00 "лигующих" ждут в традиционном месте празднования – Дзегужкалнсе. Дзегужкалнс – самая высокая гора Риги и традиционно старейшее место празднования Янова дня, которое упоминалось в исторических источниках в этом статусе еще в 18 веке.
На мероприятии Tradicionālie Jāņi Dzegužkalnā все пройдет в духе старых традиций:
плетением венков, гадание, "лигование", освящение огня, чествование Янисов и встреча рассвета. Особое место займет ритуал зажжения костров Яновой ночи, национальные игры и танцы.
В программе прозвучит латышская традиционная музыка в исполнении различных популярных фольклорных коллективов и исполнителей. Фольклорное объединение лиепайских актеров Atštaukas, капелла Karikste, постфольклорная группа Iļģi и Rīgas danču klubs, музыкальное объединение Rahu the Fool и фольклорная группа Jaunais Jāņu orķestris. Ведущие мероприятия в образе Jāņu māte и Jāņu tēvs - Зоя Хеймрате, давняя участница Skandinieku и Эдгарс Липорс, руководитель фольклорного ансамбля Vilki. Он не дадут зрителям скучать.
В Гризинькалнсе гостей будут приветствовать Марта Ловиса Янчевска и Каспарс Звигулис. Начиная с 20:00, пройдут Яновы игры, плетение венков, изучение традиций и другие активные мероприятия для всей семьи. Самые смелые повара смогут приготовить традиционный янов сыр на большом треножнике, установленном на лужайке.
Также пройдут активные игры для участников разного возраста – метание подков в мишень, ходьба на ходулях, игра на смекалку и другие. Вместе с фольклорным ансамблем Kokle дети и взрослые смогут освоить различные летние игры, танцевальные па, выучить песни Лиго и узнать поверья Яновой ночи, а Эльза Розентале и этно-рок-группа порадуют всех звуками этно-музыки.
В 22:20 будет зажжен Янов костер, а после этого на сцену выйдут сестры Димантас с программой Celies, Jāņu diena! После полуночи на сцену будет приглашена музыкальная группа Viedais fonogrāfs, а около 2 ночи все будут приглашены на вечеринку в Гризинькалнсе вместе с группой The Originals. Около 3:40 роль ведущего возьмет на себя диджей Каспар Завилейскис, который вместе с гостями встретит первые лучи солнца.
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