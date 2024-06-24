Евро-2024: Футболиста сборной Венгрии с поля доставили в больницу с переломами

В последнем матче подгруппы финального турнира чемпионата Европы Варга во втором тайме в штрафной противника столкнулся с несколькими игроками.

С поля футболиста унесли на носилках, после чего доставили в больницу, где у него было констатировано несколько переломов лицевых костей.

Нападающий основного состава сборной Венгрии Варга забил единственный гол в составе своей команды в первом матче чемпионата Европы, а до чемпионата в проверочном матче против Израиля он отметился двумя точными ударами и результативной передачей.

Футболисты сборной Венгрии в воскресенье на последней минуте добавленного времени вырвали у Шотландии победу со счетом 1:0, сохранив теоретические шансы на выход в плей-офф.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!