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Евро-2024: Футболиста сборной Венгрии с поля доставили в больницу с переломами

rus.tvnet.lv
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Фото: TotalFootbol/"X"

Футболист сборной Венгрии по футболу Барнабаш Варга после полученной в матче против сборной Шотландии тяжелой травмы лица находится в больнице в стабильном состоянии, сообщает AP.

В последнем матче подгруппы финального турнира чемпионата Европы Варга во втором тайме в штрафной противника столкнулся с несколькими игроками.

С поля футболиста унесли на носилках, после чего доставили в больницу, где у него было констатировано несколько переломов лицевых костей.

Нападающий основного состава сборной Венгрии Варга забил единственный гол в составе своей команды в первом матче чемпионата Европы, а до чемпионата в проверочном матче против Израиля он отметился двумя точными ударами и результативной передачей.

Футболисты сборной Венгрии в воскресенье на последней минуте добавленного времени вырвали у Шотландии победу со счетом 1:0, сохранив теоретические шансы на выход в плей-офф.

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