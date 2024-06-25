Янис Тимма о возвращении в Латвию и карьере: "Я нашел свою нишу и людей"

Нападающий сборной Латвии по баскетболу Янис Тимма, готовящийся к квалификационному турниру Олимпийских игр в Париже, находится явно в лучшей ситуации, чем год назад, когда он был в составе сборной перед финальным турниром чемпионата мира, признался сам спортсмен в интервью.
Янис Тимма вместе со сборной Латвии готовится к квалификационному турниру Олимпийских игр, который пройдет в Риге на следующей неделе. Как и в предыдущие сезоны, часть оставшегося сезона Тимма провел в Майами, где у него есть свои тренеры и физиотерапевты.
"Я нашел свои ниши и людей, мне там комфортно. В Майами я провожу тренировки по баскетболу, занимаюсь физической подготовкой, восстановлением, там врачи, процедуры", - рассказал об этапе в Майами Тимма, которому и этим летом предложили сыграть в составе Профессиональной стритбольной лиги Big3, но игра в сборной была приоритетом.
Напомним, прошлым летом Янис Тимма лечил травму и накануне финала чемпионата мира его исключили из сборной, из-за чего он не скрывал разочарования.
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"В прошлом году у меня была травма, но сейчас я точно чувствую себя лучше - травм нет, и все в порядке. Самочувствие тоже лучше. Если в прошлом году стояла задача постараться сотворить чудо и вылечить ногу в период подготовки, то сейчас я просто готовлюсь, а не лечу травму", - сказал Тимма.
Агент Тиммы сейчас занимается оценкой дальнейших карьерных перспектив, а сам баскетболист уделяет внимание своей работе в сборной. "Сейчас главное - готовиться как индивидуально, так и с командой. Впереди большие цели - игры дома. Ничего не может быть лучше", - отметил спортсмен.
В отборочных турнирах Олимпиады в Париже финалисты сыграют четыре игры за шесть дней, и Тимма признал, что график аналогичен опыту молодежных чемпионатов.
"Мы давно так не играли, но мы все в равных условиях. Наше преимущество в том, что мы находимся дома, и я думаю, что шестой игрок подтолкнет нас вперед. Никаких проблем быть не должно", - заключил баскетболист.
Соперниками Латвии в подгруппе станут Грузия и Филиппины, но в продолжение турнира возможна встреча с одной-двумя командами из другой группы, в которой сыграют Бразилия, Камерун и Черногория.
"Самое главное - подготовиться к своей игре. Соперник не покажет ничего нового - попытается забросить мяч, остановить наши атаки. Нам нужно более агрессивно играть в защите и использовать преимущество в росте в борьбе за подборы, а также перехватывать передачи и срывать их движение мяча", -рассказал Тимма о соперниках по турниру.
В ходе подготовки запланированы два проверочных матча - 26 июня в "Арена Рига" со сборной Египта и 28 июня на выезде со сборной Финляндии.
Борьба за право выступать на Олимпийских играх в Париже пройдет в "Арена Рига" со 2 по 7 июля.
Ранее Янис Тимма вернулся в Латвию и показал, как проводит время.
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