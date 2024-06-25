Янис Тимма о возвращении в Латвию и карьере: "Я нашел свою нишу и людей"

Агент Тиммы сейчас занимается оценкой дальнейших карьерных перспектив, а сам баскетболист уделяет внимание своей работе в сборной. "Сейчас главное - готовиться как индивидуально, так и с командой. Впереди большие цели - игры дома. Ничего не может быть лучше", - отметил спортсмен.

В отборочных турнирах Олимпиады в Париже финалисты сыграют четыре игры за шесть дней, и Тимма признал, что график аналогичен опыту молодежных чемпионатов.

"Мы давно так не играли, но мы все в равных условиях. Наше преимущество в том, что мы находимся дома, и я думаю, что шестой игрок подтолкнет нас вперед. Никаких проблем быть не должно", - заключил баскетболист.

Соперниками Латвии в подгруппе станут Грузия и Филиппины, но в продолжение турнира возможна встреча с одной-двумя командами из другой группы, в которой сыграют Бразилия, Камерун и Черногория.

"Самое главное - подготовиться к своей игре. Соперник не покажет ничего нового - попытается забросить мяч, остановить наши атаки. Нам нужно более агрессивно играть в защите и использовать преимущество в росте в борьбе за подборы, а также перехватывать передачи и срывать их движение мяча", -рассказал Тимма о соперниках по турниру.

В ходе подготовки запланированы два проверочных матча - 26 июня в "Арена Рига" со сборной Египта и 28 июня на выезде со сборной Финляндии.

Борьба за право выступать на Олимпийских играх в Париже пройдет в "Арена Рига" со 2 по 7 июля.

Ранее Янис Тимма вернулся в Латвию и показал, как проводит время.

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