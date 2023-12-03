Седокова и Тимма на грани развода, а Ди Каприо женится?

Еженедельно в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи последних дней. На этот раз желтая пресса писала про Леонардо Ди Каприо и Яниса Тимму с Анной Седоковой.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
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Анна Седокова и Янис Тимма на грани развода?
Анна Седокова и Янис Тимма за последнее время успели пережить множество кризисов. Сейчас же СМИ отмечают, что певица и латвийский баскетболист на грани развода.
Супруги на данный момент не живут вместе, о разводе они не сообщают.
"Я не могу сейчас четко обозначить, какой у нас этап отношений. Я приняла те решения, которые, возможно, не суперклассные для семьи, но зато хорошие для меня. В тот момент я выбрала себя и не стала делать что-то ради семьи. Считаю, что нужно было научиться этому раньше", - сказала Анна Седокова каналу "Муз-ТВ".
Журналисты публикуют мнение пиар-менеджера Ивана Ирбиса, который уверен, что развод звезд близок.
Напомним, что для Анны Седоковой это уже третий брак. От предыдущих отношений она воспитывает троих детей: Алину, Монику и Гектора.
Леонардо Ди Каприо женится?
Желтая прессе не перестает выискивать предполагаемых спутниц актера Леонардо Ди Каприо. На этот раз источники сообщают, что легенда Голливуда состоит в отношениях с 25-летней Викторией Черетти, пишет "Муз-ТВ".
Ди Каприо провел День благодарения вместе с семьей Виктории, а через несколько дней после праздника, он вместе с Черетти посетил лондонскую галерею современного искусства.
Отношения Леонардо и Виктории стали предметом обсуждения еще летом, когда их застали за объятьями и поцелуями на танцполе клуба на Ибице. С сентября они стали регулярно появляться вместе и не стали скрывать своих отношений. Пара много путешествовала, посетив летом Италию, Францию, Испанию и США. В прошлом месяце Виктория была главной гостей на вечеринке по случаю дня рождения Леонардо, где они официально подтвердили свои отношения.
Теперь же ходят слухи о возможной будущей свадьбе.
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