Седокова и Тимма на грани развода, а Ди Каприо женится?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Анна Седокова и Янис Тимма на грани развода?

Анна Седокова и Янис Тимма за последнее время успели пережить множество кризисов. Сейчас же СМИ отмечают, что певица и латвийский баскетболист на грани развода.

Супруги на данный момент не живут вместе, о разводе они не сообщают.

"Я не могу сейчас четко обозначить, какой у нас этап отношений. Я приняла те решения, которые, возможно, не суперклассные для семьи, но зато хорошие для меня. В тот момент я выбрала себя и не стала делать что-то ради семьи. Считаю, что нужно было научиться этому раньше", - сказала Анна Седокова каналу "Муз-ТВ".

Журналисты публикуют мнение пиар-менеджера Ивана Ирбиса, который уверен, что развод звезд близок.