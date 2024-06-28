Видео Данила Козловский: "Американская киноиндустрия - грандиозная"

"Там есть разные фильмы, есть фильмы удачные, неудачные, прекрасные, грандиозные, гениальные, великие, средние, необязательные и так далее. Но все-таки это ведущая кинодержава и ведущий кинематограф", - считает актер.

Данила добавил, что он патриот российской индустрии и ко многим коллегам относится с уважением.

"Но все равно мы в роли догоняющих. Всегда были и долгое время будем. Американская киноиндустрия - грандиозная. И там создаются каждый год прекрасные фильмы".

"Не надо ставить задачу догнать", - уверен Козловский.

Он попытался порассуждать о причинах успеха американского кино:

"Я не знаю, в чем успех американского кинематографа, [...] но я думаю - отсутствие цензуры и возможность говорить фактически на любую тему. Да, есть перекосы на определенную тему,

но в принципе сериал "Карточный домик" возможен в американском кинематографе. Представить сериал "Карточный домик" в российском кинематографе - невозможно сейчас.

И поэтому возможность говорить на сложные, актуальные, важные на сегодняшний день темы, не бояться формировать и эстетическую, политическую, нравственную повестку, с которой ты можешь быть не согласен, она может вызывать сложные, противоречивые чувства [...]. И возможность предлагать этот диалог у американского кинематографа сегодня есть.

Важной частью успеха Козловский назвал конкуренцию и "отсутствие легких денег", когда есть ответственность за бюджет и результат.

Напомним, 29 июля в концертном зале "Дзинтари" состоится показ музыкального моноспектакля российского актера Данилы Козловского.

Видео: Интервью с Данилой Козловским

Данила Козловский - российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он известен актерскими работами в фильмах Garpastum, "Духless", "Легенда № 17", "Довлатов", международных сериалах "Викинги", "МакМафия", а также режиссерскими работами - фильмами "Тренер", "Чернобыль" и сериалом "Карамора".

Также он запомнился своей ролью в российско-латвийском фильме 2011 года "Гольфстрим под айсбергом".

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