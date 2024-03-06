В Латвию приедет Данила Козловский

Как сообщает организатор мероприятия компания ART Forte, актер является не только исполнителем, но и автором представления FRANK great songs & intimate stories. Спектакль создан совместно с Савой Савельевой, который также является его режиссером.

Как сообщается на странице мероприятия, выбор названия спектакля связан с именем известного певца Фрэнка Синатры - кумира Данилы Козловского, а песни музыканта станут главной темой шоу.

Фото: Пресс-фото

В ходе музыкального моноспектакля, пишет ART Forte, актер поделится воспоминаниями о детстве, обучении в Кронштадтском корпусе морской пехоты, расскажет о своей первой любви и кумирах, которыми он восхищался в юности.

Данила Козловский - российский актер, режиссер, продюсер и сценарист. Он известен актерскими работами в фильмах Garpastum, "Духless", "Легенда №17", "Довлатов", международных сериалах "Викинги", "МакМафия", а также режиссерскими работами: фильмами "Тренер", "Чернобыль" и сериалом "Карамора".

Также он известен своей ролью в российско-латвийском фильме 2011 года "Гольфстрим под айсбергом". После начала российского вторжения в Украину актер осудил действия российской армии, после чего подвергся травле в российских пропагандистских СМИ.

Билеты на спектакль доступны на сайте Biļešu paradīze.

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