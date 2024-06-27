После кровавых протестов президент Кении отказался подписывать закон о повышении налогов

Президент Кении Уияльм Руто в среду сообщил, что после кровавых протестов, в которых погибли 22 человека, он не подпишет закон о повышении налогов, сообщает ВВС.
В телевизионном обращении к народу Руто сказал, что закон вызвал "обширное недовольство", поэтому он прислушивается к мнению людей и "уступает", а закон в повестку дня парламента не вернется.
Президент выразил сожаление по поводу смертей протестующих.
По данным Национальной комиссии по правам человека Кении, во вторник в ходе протестов и столкновений с полицией погибли по меньшей мере 22 человека. Еще 300 человек получили ранения и около 50 были задержаны.
Протесты в Кении начались в середине июня в связи с планами правительства повысить налоги, чтобы можно было выплатить госдолг и снизить дефицит бюджета.
Протестующие против повышения налогов во вторник пытались ворваться в здание парламента в Найроби. Сначала полиция пыталась разогнать их водометами и слезоточивым газом, однако после этого пустила в дело и боевые боеприпасы. Протестующим удалось прорваться через баррикады и кордоны полиции и проникнуть в парламент, здание было подожжено. Однако полиция сумела выгнать протестующих из здания.
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