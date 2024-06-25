Кенийцы протестуют против повышения налогов: они подожгли парламент, а полиция открыла огонь

Протесты прошли и в других городах страны. Большинство предприятий в Кении закрыты, транспорт парализован.

Протесты начались после того как депутаты приняли спорный законопроект о введении новых и крайне непопулярных налогов.

«Мы хотим закрыть парламент, и каждый депутат должен уйти в отставку, — заявил один из протестующих по имени Дэвис Тафари. — У нас будет новое правительство».

«Есть некоторые вещи, которые трудно понять, например, как можно вводить 16-процентный налог на хлеб? Как можно облагать налогом гигиенические прокладки?» - сказал Би-би-си 24-летний Деррик Мвату.

Большинство участников протестов составили молодые люди, по которым финансовый кризис ударил сильнее всего Фото: AFP

Правительство, правда, решило отклонить самые спорные из предложенных изначально мер, и заявило, что не будет вводить налог на хлеб, а налог на предметы гигиены будет введен только на импортируемые товары. Оно также пообещало не облагать налогом растительное масло, владельцев автомобилей и финансовые транзакции, что, однако, протестующих не удовлетворило.

Многие демонстранты требуют, чтобы президент страны, Уильям Руто, ушел в отставку. Он победил на выборах два года назад, на волне обещаний всячески поддерживать наибеднейшие слои населения.

Однако, вступив в должность, он оказался между двух огней: с одной стороны международные кредиторы Кении, такие как Международный валютный фонд, которые требуют от правительства сократить бюджетный дефицит, что откроет дорогу к дополнительному финансированию, с другой – жители страны, которые не желают нести дополнительное финансовое бремя.

Полицейский выстреливает баллон со слезоточивым газом в сторону демонстрантов Фото: EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK

К кризису в Кении привели и усугубили его несколько факторов одновременно: долговременные последствия пандемии ковида и борьбы с ней, война в Украине, два года засухи подряд.

Меры, обозначенные в законопроекте, должны помочь собрать дополнительно 2,7 млрд долларов США налогов, что облегчит выплату долгов. На сегодняшний день только выплаты по процентам поглощают 37% налоговых сборов Кении.