TVNET+ продолжает изучать налоговые декларации госчиновников. На этот раз в центре внимания депутаты Сейма от фракций правящей коалиции. Первая публикация была посвящена "Новому Единству" (НЕ). Следующие в очереди - "Прогрессивные".

В отличие от "Нового Единства" среди депутатов "Прогрессивных" есть человек, который на сегодняшний день является лидером практически по всем категориям - доходам, долгам, сбережениям и т. д. К нему по соображениям интриги мы обратимся в конце статьи.