Почти у всех депутатов "Нового Единства" указано несколько источников доходов. У Анны Ранцане их больше всего - девять. Впрочем, часть из них - пенсия, подарок и банковские проценты. Как и у остальных, фундаментальную часть ее доходов составила зарплата парламентария - 75 327 евро.