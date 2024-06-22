TVNET+ продолжает исследовать декларации должностных лиц. В этот раз в круге внимания - депутаты Сейма из правящих коалиционных фракций. Первая публикация посвящена "Новому Единству".
Почти у всех депутатов "Нового Единства" указано несколько источников доходов. У Анны Ранцане их больше всего - девять. Впрочем, часть из них - пенсия, подарок и банковские проценты. Как и у остальных, фундаментальную часть ее доходов составила зарплата парламентария - 75 327 евро.
Однако у некоторых однопартийцев Ранцане зарплата была выше.