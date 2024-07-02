Министр сообщения: "В Латвии существует пандемия скорости"

"В Латвии существует пандемия скорости", - сказал Бришкенс.

Он отметил, что, согласно исследованию Рижского технического университета, скорость напрямую связана со смертельными случаями, например, 20 жизней можно было бы спасти, если бы средняя скорость была снижена на два километра в час.

Бришкенс также отметил, что, согласно исследованию, только 29% водителей в Латвии соблюдают скоростной режим.

"Это создает мифологию о медленных водителях, которые якобы замедляют движение и тем самым создают опасность. Нет, это медленные водители ездят в соответствии с правилами, а все остальные систематически и регулярно нарушают скоростной режим", - сказал министр.

Он также заявил, что необходимо увеличить штраф за превышение скорости до 10 километров в час. "Я неизбежно буду продвигать такое предложение снова", - сказал министр.

Бришкенс также заявил, что необходимо перевести как можно больше грузовых перевозок с автомобильного на железнодорожный транспорт, а также рассмотреть возможность введения временных ограничений для грузовиков, запретив грузовые перевозки в определенные часы.

Он также отметил, что необходимо детально проанализировать причины дорожно-транспортных происшествий. Министр отметил, что в настоящее время наиболее частой причиной аварий в данных является "прочее". Таким образом, уровень детализации информации недостаточен для того, чтобы сделать выводы о необходимых улучшениях.

Что касается выдвинутой несколько лет назад идеи превращения основных дорог страны в четырехполосные скоростные магистрали, Бришкенс отметил, что эта идея так и не получила финансовой поддержки.

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