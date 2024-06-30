Видео Аварии на Лиепайском шоссе: что с планами по реконструкции главных дорог?

В июне 2020 года Министерство сообщения и компания Latvijas Valsts ceļi наметили амбициозные планы по реконструкции главных автомагистралей страны.

Основная идея заключалось в том, что к 2040 году инфраструктура будет представлять собой четырехполосные скоростные магистрали с ограничением скорости 130 км/ч.

И тогда до Лиепаи, Даугавпилса или любого другого центра регионального развития можно будет добраться за два часа. Уже тогда предполагалось, что речь идет о миллиардных инвестициях, и это были цены того времени, до огромной инфляции.

Прошло уже четыре года с тех пор, как были объявлены грандиозные планы по восстановлению основной дорожной инфраструктуры страны. Однако за это время планы так и не продвинулись вперед.

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что документы на реконструкцию Рижской объездной дороги оформляются, оценка воздействия на окружающую среду готова, но ясности с дальнейшим ходом работ нет, а дороги к региональным центрам вообще отложены в дальний ящик. Причина проста и понятна - нет денег.

Видео: Сюжет программы TV3 Ziņas

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