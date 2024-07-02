Фото Роналду установил антирекорд 21-го века в футболе

Основное и дополнительное время завершились без забитых мячей 0:0 (0:0), а в серии послематчевых пенальти португальцы со счетом 3:0 обыграли Словению.

На 14-й минуте дополнительного времени словенцы не смогли без нарушений остановить в своей штрафной площадке Диогу Жоту, и Португалия получила право на пенальти, пробивать которое оправился Роналду. Пенальти капитана сборной Португалии отразил Ян Облак, и результат остался 0:0.

Для 39-летнего Роналду это был первый нереализованный пенальти с февраля 2022 года. В свою очередь для Облака он стал первым отраженным 11-метровым с января 2022 года.

Роналду стал первым европейцем в 21-м веке, который в составе национальных сборных в обоих крупнейших турнирах трижды не забивал пенальти, пишет Sofascore. Впервые это произошло в 2016 году на чемпионате Европы против Австрии (0:0), второй раз - в матче Чемпионата мира 2018 года против Ирана (1:1).

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"Криштиану - наш капитан, и он показал, что в жизни и в футболе наступают тяжелые моменты и мы не можем сдаваться. Нам нужно продолжать двигаться вперед, и он показал, как действовать в сложный момент", - цитирует сайт УЕФА слова главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса.

В четвертьфинале Португалия встретится с Францией, которая в 1/8 финала со счетом 1:0 обыграла Бельгию.

"Нас ждет сложная игра с Францией, которая является одной из главных фавориток. Но мы будем бороться, в команде все в порядке", - цитирует Роналду Metro.

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