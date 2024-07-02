Производитель оспорил запрет на ароматизированные электронные сигареты

Работающий под брендом Salt производитель электронных сигарет Pro Vape оспорил в Конституционном суде (КС) предусмотренные со следующего года ограничения на ароматические смеси для электронных курительных устройств.
Как следует из решения КС, суд по заявлению Pro Vape возбудил дело и будет выяснять, соответствуют ли первым трем предложениям 105-й статьи Конституции принятые Сеймом в начале этого года поправки к закону об обороте табачных изделий, продуктов-заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов и жидкостей к ним, которыми со следующего года будет запрещено выпускать на рынок жидкости для электронных курительных приборов и продукты-заменители табака, содержащие ароматизаторы.
Производитель электронных сигарет оспорил поправки к закону, которые установят, что выпускать на рынок будет запрещено жидкости для электронных курительных приборов и продукты-заменители табака, содержащие ароматизаторы, за исключением ароматизаторов, создающих запах или вкус табака. Кроме того, будет запрещено выпускать на рынок табачные изделия, если в составе предназначенных для курения табачных изделий, в том числе нововведенных табачных изделий, есть добавки, облегчающие вдыхание или прием никотина, в том числе ментол, его аналоги и гераниол.
Предприятие требует оценить соответствие этих изменений первым трем предложениям 105-й статьи Конституции, которая гласит, что в Латвии каждый имеет право на собственность, собственность нельзя использовать вопреки интересам общества и право собственности может быть ограничено исключительно согласно закону.
Из заявления следует, что предприятию требуется несколько месяцев на согласование и выпуск на рынок новых продуктов, поэтому оспоренные нормы уже сейчас вынуждают его принимать решения о своей дальнейшей хозяйственной деятельности. Таким образом, оспариваемыми нормами ущемлены права на собственность предприятия, включенные в первые три предложения 105-й статьи Конституции.
КС призвал Сейм до 2 сентября представить суду ответ с изложением фактических обстоятельств и юридическим обоснованием дела.
Как сообщалось, 11 января 2024 года Сейм принял обширные поправки к закону об обороте табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов и жидкостей к ним, в том числе установив с 2025 года запрет на выпуск на рынок жидкостей для электронных курительных приборов и продуктов-заменителей табака, содержащих ароматизаторы. В качестве исключения разрешены упомянутые в приложении к закону ароматизаторы, создающие запах или вкус табака.
Кроме того, были введены различные ограничения в отношении распространения заменителей табака, которые вступили в силу раньше, в том числе запрет на приобретение таких изделий путем использования дистанционных средств связи, в том числе за пределами территории страны-участницы Европейского союза или государства европейской экономической зоны.
В законе введено ограничение на производство и выпуск на рынок табачных изделий и других курительных продуктов, визуально напоминающих сладости, закуски, а также игрушки. Поправками в закон также закреплены требования, которым должны соответствовать заменители табака, чтобы их можно было выпустить на рынок, в том числе требования к составу, условия оформления упаковки и информация, которую нужно добавить к продуктам.
Кроме того, установлено, что в табакозаменителе максимальная концентрация никотина не должна превышать четырех миллиграммов на грамм. В законе заменяющий табак продукт определен как продукт, содержащий или не содержащий никотин (за исключением лечебных средств, табачных изделий, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и емкостей для их заполнения), который предусмотрено использовать в сходных или сходных целях в качестве табачных изделий, растительных курительных продуктов, бездымных табачных изделий, электронных курительных устройств и емкостей для их заполнения независимо от содержания никотина в этих продуктах и вида их использования.
В законе также ужесточены штрафы за нарушения оборота табачной продукции. За продажу табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных приборов или емкостей для их заполнения лицам моложе 20 лет будет назначаться штраф продавцу от 280 до 700 евро, а юридическому лицу - от 700 до 7100 евро. До сих пор за продажу этих продуктов не достигшим 18 лет лицам к продавцу можно было применить штраф от 280 до 350 евро, а к юридическому лицу - от 700 до 1400 евро.
Сразу после принятия поправок к закону представители Pro Vape раскритиковали их, высказав предположения, что изменения будут "очень выгодны нелегальному рынку". По оценкам Pro Vape, около 90% рынка не содержащих табак продуктов составляют продукты со вкусами. "В результате принятый запрет на использование ароматизаторов, кроме табака, может считаться эффективным запретом на продукты всей этой группы", - заявили представители компании, отметив, что при вводе запрета на продукты, на которые существует спрос, повышается риск приобретения потребителями этих продуктов на нелегальном рынке.
По информации Firmas.lv, Pro Vape в 2022 году работал с оборотом 76,285 млн евро, что на 93,1% больше, чем в 2021 году, при этом прибыль компании сократилась на 38,9% и составила 6,452 млн евро. Итоги деятельности за 2023 год пока недоступны.
Компания зарегистрирована в 2016 году, ее основной капитал составляет 2800 евро. Владельцами Pro Vape являются Мартиньш Ямонтс, которому через MJ Holding принадлежит 75% долей компании, и Эджус Пицка, которому через TP Holding принадлежат 25%.
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