Со следующего года будут запрещены заменители табачных продуктов с ароматизаторами

Поправки внесены в закон об обороте табачных изделий, заменителей табака, растительных курительных продуктов, электронных курительных устройств и жидкостей для них.

В качестве исключения для жидкостей для электронных сигарет и заменителей табака будут разрешены перечисленные в приложении к закону ароматизаторы, придающие запах или вкус табака.

Также предусмотрены различные ограничения на распространение заменителей табака, которые вступят в силу летом.

Как сообщили в пресс-службе Сейма, будут ограничены производство и продажа табачных изделий и других курительных продуктов, визуально напоминающих сладости, снеки и игрушки.

Согласно поправкам, уже определенные законом ограничения на торговлю и рекламирование табачных изделий, электронных курительных устройств и жидкостей для них, а также в отношении спонсорства и упаковки с 1 августа этого года будут распространяться также на заменители табачных продуктов и устройства для нагревания табака.

Поправки также вводят запрет на курение в игорных заведениях.

Закон также ужесточает наказания за нарушения в сфере оборота табачных изделий и их заменителей - штраф за их продажу лицам моложе 20 лет составит от 280 до 700 евро для продавца и от 700 до 7100 евро для юридического лица. Ранее штраф за продажу этих продуктов лицам моложе 18 лет составлял от 280 до 350 евро для продавца и от 700 до 1400 евро для юридического лица.

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