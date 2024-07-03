"Президент идет дальше". Белый дом сообщил, что Байден продолжает свою предвыборную кампанию

"Президент идет дальше. Он продолжает как президент, он продолжает свою кампанию, она - в центре внимания президента. В центре внимания президента то, что он продолжает делать эту работу. И все остальное, что мы слышим или о чем сообщается, абсолютная неправда", - сказала журналистам Жан-Пьер.

Она указала, что Байден ни в коем случае не выходит из предвыборной борьбы за Белый дом.

Ранее Жан-Пьер сообщила, что в ближайшие дни Байден встретится с лидерами Конгресса и губернаторами-демократами, даст телевизионное интервью и проведет пресс-конференцию, чтобы снять растущие опасения по поводу его способности исполнять обязанности президента после его катастрофического выступления на дебатах с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом на прошлой неделе.

По словам Жан-Пьер, неудачное участие Байдена в дебатах объясняется тем, что он простудился. Байден во время дебатов не раз кашлял.

Байден во вторник на мероприятии в рамках предвыборной кампании сказал, что в его плохих достижениях на дебатах виновна смена часовых поясов, так как перед этим он летал в Европу.

"Я был не особо умным. Я пару раз облетел вокруг Земли", - пошутил президент США.

Он сказал, что не послушал своих сотрудников, и пошутил, что во время дебатов "чуть не заснул на сцене".

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