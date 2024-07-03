Байден объяснил поражение на дебатах утомлением от перелетов. В Демпартии нарастает тревога по поводу его состояния

В дни, прошедшие после фиаско на дебатах, помощники и другие люди, встречавшиеся с ним, включая иностранных чиновников, описывали его как находящегося в хорошей форме, и приводили примеры, когда он участвовал в сложных дискуссиях, обсуждая критически важные вопросы национальной безопасности.

В Белом доме тоже заявили, что президент находится в отличной форме и что его выступление на дебатах было случайным отклонением от нормы.

Кевин К. О’Коннор, врач Белого дома, еще в феврале заявил, что, несмотря на незначительные недомогания, президент «годен к службе». По его словам, тесты не выявили «никаких признаков, которые бы соответствовали болезни Паркинсона».

Фото: Getty Images

Отвечая на вопросы New York Times, пресс-секретарь Белого дома Бейтс заявил во вторник, что доктор О’Коннор не нашел причин для повторного обследования Байдена на предмет болезни Паркинсона, и что у него нет признаков этой болезни и он никогда не принимал препараты для лечения этого заболевания.

Помощники президента в интервью NYT рассказали, что он по-прежнему сохраняет ясный ум, сосредоточен и проницателен, и что Байден на дебатах — это не тот Байден, с которым они общаются каждый день.

Байден уже не тот