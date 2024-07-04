Гражданин РФ, арестованный за шпионаж - отставной военный, служивший в cоветской армии

Служба государственной безопасности (VDD) задержала мужчину 20 декабря 2023 года.

Уголовный процесс против этого человека был начат несколькими днями ранее - 18 декабря. VDD провела следственные действия на пяти связанных с этим человеком объектах в Риге и окрестностях.

В мае этого года VDD передала дело для возбуждения уголовного процесса. На этой неделе прокуратура подтвердила LETA, что обвинения были предъявлены, но, учитывая, что досудебное расследование продолжается, в интересах следствия никакой дополнительной информации на данный момент не предоставляется.

При этом в прокуратуре подтвердили, что мужчина является отставным военнослужащим советской армии и в настоящее время он на пенсии. В Латвии он находится легально.

В мае VDD сообщила, что указанное лицо получило и передало информацию о политических процессах латвийского государства, а также критической инфраструктуре и военных объектах по поручению российской спецслужбы.

По оценке VDD, такого рода информация полезна российским спецслужбам как для достижения разведывательных целей, так и для планирования и реализации вредоносных действий, направленных против объектов в Латвии.

В ходе уголовно-процессуальных действий на объекте, связанном с лицом, получены доказательства того, что лицо хранило боеприпасы и взрывчатые вещества без соответствующего разрешения.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!